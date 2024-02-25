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Шри-Ланка прекращает продление долгосрочных туристических виз для граждан России

11:10, 25.02.2024

Шри-Ланка прекращает продление долгосрочных туристических виз для граждан России. Генеральный комиссар миграционной службы Харша Илукпития заявил, что лица с такими визами должны покинуть страну до 7 марта. Это решение было принято властями Шри-Ланки. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что ситуация с рейсами нормализовалась и гражданам нет необходимости продлевать визы из-за возможных проблем с возвращением домой.

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Анна Уржумова
Общество
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