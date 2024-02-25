В России началось досрочное голосование на выборах президента

Сегодня, 25 февраля, в России началось досрочное голосование на выборах президента страны, которое продлится до 14 марта. Сейчас проголосовать могут жители отдаленных районов России, а также экипажи судов, которые в основные дни голосования будут в плавании.

Как рассказали в ЦИК, члены территориальных комиссий выедут на полярные и метеостанции, в оленеводческие стойбища и дальние поселения. Транспортом для них послужат вертолеты, снегоходы и собачьи упряжки.

Среди тех, кто может проголосовать досрочно, также значатся охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. При этом процент таких избирателей оказывается небольшим. Как рассказывали в ЦИК, на выборах 2018 года досрочно проголосовали 180 тысяч избирателей из труднодоступных районов и 31 тысяча — на судах. В общей массе это составляет 0,25 и 0,04 процента избирателей соответственно.

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