Первая декада декабря в Татарстане была холоднее обычного на 6—9 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в первой декаде декабря 2023 года наблюдался неустойчивый температурный режим — погода оказалась холоднее обычного на 6—9 градусов. Об этом сообщается на сайте республиканского УГМС.

Преимущественно среднесуточные температуры воздуха в первой половине декады составляли -5...-8°С. Зарегистрированный в этот период максимум — от -1 до +2 градусов. В большинстве районов наблюдался один день с оттепелью.

С 6 декабря из-за арктического антициклона в республика установилось опасное метеорологическое явление — «аномально холодная погода». Среднесуточные температуры воздуха опускались до -24...-28°С, местами — до -32...-36 градусов. В большинстве районов Восточного Закамья зафиксировали до -36...-39°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Аналогичной по температурному режиму за последние 40 лет была первая декада декабря 1984 года, еще холоднее на 3—4°С было в 2002 году, — сообщили в Гидрометцентре Татарстана.



Напомним, в первой декаде декабря в Татарстане дважды на одну неделю объявляли штормовое предупреждение об аномальных морозах. Прогнозировалось до -40°С. Среднесуточные температуры воздуха опустились ниже нормы на 9—28 градусов.



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Татьяна Демина