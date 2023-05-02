В Казани 1 мая побит температурный рекорд 1920 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 1 мая зарегистрировали новый температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Он стал восьмым с начала весны 2023 года.



По данным метеостанции, расположенной в Приволжском районе Казани, температура воздуха днем 1 мая достигла +30,1°С. Авиационная метеостанция «Казань-Аэропорт» зафиксировала +30,8 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 1 мая в Казани зарегистрировали более века назад. В 1920 году в этот день потеплело до +26,7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, три температурных рекорда в Казани зарегистрировали в первый месяц весны. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе города зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году — 10,5°С тепла.

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9 градуса, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4°С. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще четыре температурных рекорда в столице Татарстана зарегистрировали в прошлом месяце. Так, 3 апреля воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6°С тепла.

На следующий день, 4 апреля, в Казани зафиксировали 18 градусов тепла. Был побит рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2020 году, — 16°С. 5 апреля в столице Татарстана температура воздуха поднялась выше +19 градусов, побив рекорд этого дня в 1990 году (+17,5°С).

24 апреля в Казани зафиксировали повторение температурного рекорда, зарегистрированного в этот же день в 1975 году. По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», воздуха прогрелся до +22,8°С.



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Татьяна Демина