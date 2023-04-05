В Казани снова установлен температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани обновлен температурный рекорд для 5 апреля. Он стал шестым с начала весны 2023 года.

По данным Гидрометцентра Татарстана, сразу в нескольких районах города температура воздуха поднялась выше 19 градусов. Такую температуру зафиксировали в Приволжском и Авиастроительном районах Казани и в районе аэропорта.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 5 апреля в Казани был зафиксирован в 1990 году и составлял +17,5 °С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 4 апреля зарегистрировали новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18 °С. Тем самым был побит рекорд для этого дня, установленный в 2020 году — 16 градусов тепла.

Новый температурный рекорд в столице Татарстана зафиксировали и 3 апреля. Воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6 °С тепла.

Предыдущие температурные рекорды в Казани зарегистрировали в конце прошлого месяца. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе города зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2 °С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году — 10,5 °С тепла.

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9 градуса, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4 °С. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9 °С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.



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Айрат Назипов