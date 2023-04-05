В Казани установлен пятый с начала весны температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 4 апреля зарегистрировали новый температурный рекорд. Он стал пятым с начала весны 2023 года.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, 4 апреля воздух в Казани прогрелся до +18°С. Тем самым побит рекорд для этого дня, установленный в 2020 году — 16 градусов тепла.



По данным метеостанции «Казань–Сокол», максимальная температура воздуха 4 апреля составила +17,8°С. «Казань-Аэропорт» зарегистрировала +17,4 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый температурный рекорд в столице Татарстана зафиксировали и 3 апреля. Воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6°С тепла.

Предыдущие температурные рекорды в Казани зарегистрировали в конце прошлого месяца. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе города зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году — 10,5°С тепла.

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9 градуса, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4°С. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в целом в республике сегодня, 5 апреля, ожидается до +21 градуса. В Казани прогнозируется до +20°С.

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Татьяна Демина