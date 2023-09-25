В Казани 24 сентября обновлен температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в воскресенье, 23 сентября, зафиксировали температурный рекорд — максимальная температура воздуха составила +26,2°С, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.



Прошлый абсолютный максимум температуры воздуха для 24 сентября в столице Татарстана зафиксировали в 2015 году, он составлял +26,2°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению метеорологов, бабье лето в Татарстане может сохраниться до конца сентября. Специалисты говорят, что температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в конце октября и ноябре активный рост «барических депрессий», которые приносят ненастную погоду и похолодание.



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Илина Хакимова