В Казани побит температурный рекорд 1905 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в четверг, 25 мая, зафиксирован новый температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Он стал девятым с начала весны 2023 года.

По данным авиационной метеостанции «Казань-Сокол» в Авиастроительном районе Казани, воздух 25 мая прогрелся до +30,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры в этот же день зафиксировали в 1905 году — он составлял +30,6°С.

Напомним, три температурных рекорда в Казани зарегистрировали в первый месяц весны. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе города зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году — 10,5°С тепла.

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9 градуса, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4°С. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще четыре температурных рекорда в столице Татарстана зарегистрировали в прошлом месяце. Так, 3 апреля воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6°С тепла.

На следующий день, 4 апреля, в Казани зафиксировали 18 градусов тепла. Был побит рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2020 году, — 16°С. 5 апреля в столице Татарстана температура воздуха поднялась выше +19 градусов, побив рекорд этого дня в 1990 году (+17,5°С).

24 апреля в Казани зафиксировали повторение температурного рекорда, зарегистрированного в этот же день в 1975 году. По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», воздуха прогрелся до +22,8°С



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для этого месяца температурный рекорд 25 мая стал вторым. Первый зарегистрировали 1 мая, когда авиационная метеостанция «Казань-Аэропорт» зафиксировала +30,8°С. Предыдущий максимум для этого дня был зарегистрирован в 1920 году — 26,7 градуса тепла.



Жара в Татарстане, по прогнозу Гидрометцентра республики, сохранится до конца этой недели. Она начнет спадать в понедельник, 29 мая, — максимальная температура воздуха составит +26 градусов.

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Татьяна Демина