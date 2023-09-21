В Казани побит температурный рекорд 1937 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в четверг, 21 сентября, зафиксировали новый температурный рекорд. По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт, максимальная температура воздуха составила +25,9 °С.

Как сообщили в Гидрометцентре по Татарстану, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 21 сентября в Казани был зафиксирован в 1937 году и составлял +25,7 °С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По мнению метеорологов, бабье лето в Татарстане может сохраниться до конца сентября. Специалисты говорят, что температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра республики, сухая аномально теплая погода без существенных осадков сохранится и в ближайшие выходные — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов», а «дневная температура приблизится к рекордным значениям». Ожидается до +27 °С.

В начале следующей недели прогнозируется до +26 градусов. Температурный фон немного понизится во вторник — днем температуры не превысят +24 °С, а местами может пройти небольшой дождь.

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Айрат Назипов