В Казани 28 июля обновлен температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани в пятницу, 28 июля, зафиксировали температурный рекорд — максимальная температура воздуха составила +34,5°С, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.



Прошлый абсолютный максимум температуры воздуха для 28 июля в столице Татарстана зафиксировали в 2010 году — он составил +33,9°С.

Максимальная температура воздуха в республике сегодня была зафиксирована в Буинске и составила 35,9°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, долго ли будет продолжаться жара и от чего зависит погода в августе.

29 июля в Казани ожидается +34 градуса, 30 июля — чуть прохладнее, столбики термометров остановятся на отметке +31 градус. Уже в последний день июля температура снизится до +24 градусов.

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Маргарита Головатенко