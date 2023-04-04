В Казани побит температурный рекорд 1951 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 3 апреля зафиксировали новый температурный рекорд, сообщили в Гидрометцентре Татарстана. Он стал четвертым с начала весны 2023 года.

По данным метеостанции «Казань», днем 3 апреля воздух в городе прогрелся до +16,7 градуса. Температура обновила предыдущий абсолютный максимум для этого дня, зафиксированный в 1951 году, — 16,6°С тепла.

Напомним, предыдущие температурные рекорды в столице Татарстана зарегистрировали в конце прошлого месяца. Так, 24 марта, метеостанция в Приволжском районе Казани зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году — 10,5°С тепла.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9 градуса, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4°С. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 4 и 5 апреля в республике днем ожидается до +20 градусов. В последующие дни температуры воздуха не превысят +12°С.

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Татьяна Демина