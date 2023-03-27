В Казани установлены три новых температурных рекорда

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За последние три дня в Казани установлены три новых температурных рекорда. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В пятницу, 24 марта, метеостанция в Приволжском районе Казани зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2 градуса тепла. Температура воздуха побила рекорд, зарегистрированный в городе в этот же день в 2014 году — 10,5 градуса тепла.

Еще один рекорд в Казани побит в субботу, 25 марта. По данным метеостанции в Приволжском районе города, температура воздуха достигала +9,9 градуса. Прежний абсолютный максимум зафиксировали в этот день в 2014 году — 9,4°С.

В воскресенье, 26 марта, в Казани побит температурный рекорд 2020 года (+11,9°С). Воздух прогрелся до +14,7 градуса.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупреждал, что 24—26 марта температура воздуха в республике превысит климатическую норму. Очень теплая погода сохранится и в начале этой недели.

В апреле и мае, а также в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются в пределах нормы. В сентябре они окажутся выше нее.



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Татьяна Демина