Более 375 млн на ЧОП и 12 млн на тревожные кнопки: как будут защищать школы и детсады Казани в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанские власти уже выделили средства на услуги ЧОП и тревожные кнопки

Как выяснило «Реальное время», на охрану казанских школ и детских садов силами частных охранных предприятий (ЧОП) в 2024 году выделено 375,5 миллиона рублей. Это на ровно на 5 миллионов рублей больше, чем в текущем году.

Всего же в настоящее время на территории столицы Татарстана осуществляют свою деятельность 170 школ и 310 детских садов.

— В соответствии с требованиями по антитеррористической защищенности объектов образования все школы и детские сады Казани будут обеспечены охраной силами частных охранных предприятий, — рассказали в пресс-службе городского управления.

Что же касается других средств защиты, то, согласно договору, заключенному между МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий Казани» и УФ ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по РТ», на установку, поддержание и эксплуатацию тревожных кнопок и сигнализации в 849 школьных и дошкольных учреждениях выделено чуть более 12 млн рублей. В перечень также вошли центры детского творчества и дополнительного образования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

К настоящему моменту неизвестными остаются лишь объемы средств, которые будут направлены установку и замену систем видеонаблюдения, а также речевого оповещения.

Все городские школы и детсады имеют СКУД

Напомним, еще в июне этого года начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Дмитрий Кремлев сообщал, что для полного оснащения всех городских объектов образования элементами обеспечения их безопасности необходимо около 144 миллионов рублей.

— По итогам работ в 2022 году было сэкономлено 83 млн рублей. Благодаря чему дополнительно будут смонтированы системы охранной сигнализации в 26 школах и 86 детских садах, оснащены системой речевого оповещения 30 школ и 10 детских садов. По итогу работ останется потребность в обеспечении системой речевого оповещения 98 объектов, охранной сигнализации — 116 объектов, дополнительными видеокамерами — 36 объектов, — говорил он.

По словам Кремлева, за 2 года системами контроля и управления доступом оборудованы 100% школ (СКУД были установлены на 250 дверей и 2 612 калиток), а также все детские сады (970 дверей и 554 калитки).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В то же время в 36 детских садах Казани требуется устранить замечания — дополнительно установить 155 видеокамер для организации контроля критически важных элементов. На это ориентировочно необходимо 7 миллионов рублей.

В России вновь заговорили о безопасности школ

Для охраны всех учебных заведений в России нужно порядка 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и около 600 миллиардов рублей ежегодно, заявил в начале этой недели советник директора ведомства Игорь Пышкин. Он отметил, что это существенная нагрузка на бюджет страны и такие меры «проблематично обеспечить даже в течение какого-то времени».

— Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка, — говорил он.

О необходимости мер для обеспечения безопасности школ вновь заговорили после недавней трагедии в Брянске. 14-летняя ученица гимназии №5 открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).



В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности, а сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5, Галину Черткову арестовали на два месяца. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отца школьницы, устроившей стрельбу, сначала отправили под стражу на два месяца. Однако уже вчера Брянский областной суд смягчил меру пресечения и выпустил его из СИЗО под запрет определенных действий.



Семье погибшей девочки при стрельбе в гимназии выплатят 1 миллион рублей. По 500 тысяч рублей получат семьи детей с тяжелыми ранениями, по 300 тысяч — с легкими ранениями.



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Максим Кокунин