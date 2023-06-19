Системами контроля и управления доступом оборудовали все школы и детсады Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все школы и детские сады Казани оснастили системами контроля и управления доступом. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления информационных технологий и связи исполкома города Дмитрий Кремлев.

— За два последних года на оснащение и модернизацию система обеспечения безопасности учреждений социальной сферы Департаменту телекоммуникационных технологий было выделено 600 млн рублей. За эти средства было сделано: системами контроля и управления доступом оборудованы 100% школ — 202 школьных здания, СКУДы были установлены на 250 дверей и 2 612 калитку, также 100% детских садов — 393 здания оборудованы 970 дверями и 554 калитками, — рассказал он.

Он напомнил, что в базовый комплект антитеррористической безопасности любой казанской школы входят кнопка тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, система речевого оповещения и охранная сигнализация.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Отмечу, что на начало 2021 года количество установленных систем доступа на объектах образования было настолько недостаточно, что мы получили более 570 замечаний надзорных органов, — заявил Дмитрий Кремлев.

Напомним, усилению безопасности в школах и других объектах начали уделять особое внимание после трагедии в казанской гимназии №175, которая случилась 11 мая 2021 года. Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина