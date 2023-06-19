В детских садах Казани требуется установить 155 камер для контроля критически важных элементов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 36 детских садах Казани требуется устранение замечаний, касающихся их безопасности — необходимо дополнительно установить 155 видеокамер для организации контроля критически важных элементов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления информационных технологий и связи исполкома города Дмитрий Кремлев.

— На это ориентировочно требуется 7 млн рублей, — заявил он.

По его словам, с 2021 года количество камер видеонаблюдения увеличилось на 3 808, что позволило на 92% устранить замечания по паспортам безопасности.

Дмитрий Кремлев рассказал, что за два последних года на оснащение и модернизацию система обеспечения безопасности учреждений социальной сферы Департаменту телекоммуникационных технологий было выделено 600 млн рублей. За эти средства было сделано: системами контроля и управления доступом оборудованы 100% школ — 202 школьных здания, СКУДы были установлены на 250 дверей и 2 612 калитки, также в 100% детских садов — 393 здания оборудованы 970 дверями и 554 калитками.



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Татьяна Демина