В Брянске задержали замдиректора гимназии, в которой произошла стрельба

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замдиректора гимназии №5 в Брянске Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Католикову задержали накануне. Ей предъявили обвинение по 3 ст. 293 УК России — халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц.

В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).



Отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. Помимо него, полицейские задержали главу частной охранной организации и женщину-охранника.

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Маргарита Головатенко