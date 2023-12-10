Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки отправили под стражу на два месяца

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, отправили под стражу на два месяца. За решеткой Дмитрий Афанаскин будет находиться как минимум до 7 февраля 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

— По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Двое учеников погибло (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения, — рассказали в пресс-службе.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям. Его подозревают в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК России) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК России). Как считают следователи, мужчина угрожал своей дочери, систематически унижал ее и проявлял к девочке жестокое обращение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

Замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности, а сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5, Галину Черткову арестовали на два месяца. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Семье погибшей девочки при стрельбе в гимназии выплатят 1 млн рублей. По 500 тысяч рублей получат семьи детей с тяжелыми ранениями, по 300 тысяч — с легкими ранениями.



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Айрат Назипов