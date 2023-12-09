Сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, арестовали на два месяца

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сотрудницу частного охранного предприятия, охраняющего гимназию №5 в Брянске, где ученица устроила стрельбу, арестовали на два месяца. Такое решение принял Советский суд в Брянске, сообщает ТАСС.



Черткову подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение выдвинуто в связи с тем, что учинившая стрельбу восьмиклассница смогла пронести в школу ружье в тубусе.

У Галины Чертковой установлен диагноз — инсулинозависимый сахарный диабет с осложнениями, сообщил ее адвокат. В связи с этим он отметил, что ей следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу утром 7 декабря. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ публиковалась информация, что девочку могли травить в школе, однако это не является подтвержденным фактом. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).



Отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. Помимо него, полицейские задержали главу частной охранной организации и женщину-охранника.

В прокуратуре пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

Сегодня замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности.

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Маргарита Головатенко