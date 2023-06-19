Для полного обеспечения безопасности на объектах образования Казани требуется около 144 млн рублей
Казани для полного оснащения всех объектов образования элементами обеспечения их безопасности необходимо около 144 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления информационных технологий и связи исполкома города Дмитрий Кремлев на «деловом понедельнике».
— По итогам работ в 2022 году было сэкономлено 83 млн рублей. Благодаря чему дополнительно будут смонтированы системы охранной сигнализации в 26 школах и 86 детских садах, оснащены системой речевого оповещения 30 школ и 10 детских садов. По итогу работ останется потребность в обеспечении системой речевого оповещения 98 объектов, охранной сигнализации — 116 объектов, дополнительными видеокамерами — 36 объектов. Для полного оснащения всех объектов образования потребуется дополнительно порядка 144 млн рублей, — рассказал он.
Дмитрий Кремлев напомнил, что в базовый комплект антитеррористической безопасности любой казанской школы входят кнопка тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, система речевого оповещения и охранная сигнализация.
— За два последних года на оснащение и модернизацию система обеспечения безопасности учреждений социальной сферы Департаменту телекоммуникационных технологий было выделено 600 млн рублей. За эти средства было сделано: системами контроля и управления доступом оборудованы 100% школ — 202 школьных здания, СКУДы были установлены на 250 дверей и 2 612 калитки, также 100% детских садов — 393 здания оборудованы 970 дверями и 554 калитками, — сообщил он.
По его словам, в 36 детских садах Казани требуется устранить замечания — дополнительно установить 155 видеокамер для организации контроля критически важных элементов. На это ориентировочно необходимо 7 млн рублей.
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