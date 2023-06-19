Для полного обеспечения безопасности на объектах образования Казани требуется около 144 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казани для полного оснащения всех объектов образования элементами обеспечения их безопасности необходимо около 144 млн рублей. Об этом сообщил начальник Управления информационных технологий и связи исполкома города Дмитрий Кремлев на «деловом понедельнике».

— По итогам работ в 2022 году было сэкономлено 83 млн рублей. Благодаря чему дополнительно будут смонтированы системы охранной сигнализации в 26 школах и 86 детских садах, оснащены системой речевого оповещения 30 школ и 10 детских садов. По итогу работ останется потребность в обеспечении системой речевого оповещения 98 объектов, охранной сигнализации — 116 объектов, дополнительными видеокамерами — 36 объектов. Для полного оснащения всех объектов образования потребуется дополнительно порядка 144 млн рублей, — рассказал он.

Дмитрий Кремлев напомнил, что в базовый комплект антитеррористической безопасности любой казанской школы входят кнопка тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, система речевого оповещения и охранная сигнализация.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За два последних года на оснащение и модернизацию система обеспечения безопасности учреждений социальной сферы Департаменту телекоммуникационных технологий было выделено 600 млн рублей. За эти средства было сделано: системами контроля и управления доступом оборудованы 100% школ — 202 школьных здания, СКУДы были установлены на 250 дверей и 2 612 калитки, также 100% детских садов — 393 здания оборудованы 970 дверями и 554 калитками, — сообщил он.

По его словам, в 36 детских садах Казани требуется устранить замечания — дополнительно установить 155 видеокамер для организации контроля критически важных элементов. На это ориентировочно необходимо 7 млн рублей.



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Татьяна Демина