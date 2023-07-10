В Татарстане в 11-й раз продлили штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в 11-й раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов.



На территории республики с 11 по 17 июля местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожарная опасность лесов.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах республике 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая. Пятый раз о ее сохранении объявили на период с 20 по 29 мая, шестой — на 30 мая — 5 июня, а седьмой — на 6 — 12 июня. Восьмой раз штормовое предупреждение продлевали на 13—23 июня, девятый раз — на 24 июня—3 июля, в десятый — с 4 по 10 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе в Татарстане в очередной раз ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Такая мера в Татарстане принимается не первый раз. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта на 21 день вводилось, например, в середине июня, а также в мае.

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Маргарита Головатенко