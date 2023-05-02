В Татарстане третий раз продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в третий раз продлено штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Высокая — IV класс — и чрезвычайная — V класс — пожароопасность лесов сохранится в Татарстане местами с 3 по 10 мая.

Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года впервые объявили на 13—20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля. Затем его распространили на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах республики 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность лесов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

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Татьяна Демина