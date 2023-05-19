Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане продлили пятый раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане пятый раз с начала весны 2023 года продлевают штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. По данным Гидрометцентра республики, она сохранится с 20 по 29 мая.

В этот период на территории на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов (IV класс). В восточных районах местами она ожидается чрезвычайной (V класс).

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая.

С 17 апреля по 10 мая в Татарстане действовал особый противопожарный режим. В этот период запрещалось разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



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Татьяна Демина