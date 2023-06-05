Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане продлили седьмой раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане седьмой раз с начала весны продлевают штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Она сохранится в республике с 6 по 12 июня.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в отдельных районах республике в этот период ожидается сохранится высокая — IV класс пожароопасность лесов. Местами она будет чрезвычайной — V класс.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая. Пятый раз о сохранении пожарной опасности объявили на период с 20 по 29 мая, шестой — на 30 мая — 5 июня.



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Татьяна Демина