В Татарстане вновь ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них машин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в очередной раз вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Решение принято из-за установившегося IV класса пожароопасности и закреплено постановлением кабмина республики.

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 день водится на всей территории лесного фонда Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.



Такая мера в Татарстане принимается не первый раз. Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта на 21 день вводилось, например, в середине июня, а также в мае.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в республике до 10 июля продлено штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно действует с 13 апреля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина