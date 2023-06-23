В Татарстане девятый раз продлили штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в очередной раз объявлено штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Его продлевают девятый раз с начала весны 2023 года.

По данным Гидрометцентра Татарстана, высокая — IV класс — и чрезвычайная — V класс — пожароопасность лесов в республике сохранится с 24 июня по 3 июля.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах республике 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.



Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая. Пятый раз о ее сохранении объявили на период с 20 по 29 мая, шестой — на 30 мая — 5 июня, а седьмой — на 6—12 июня. Восьмой раз штормовое предупреждение продлевали на 13—23 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Татарстане практически весь июнь наблюдается прохладная погода. Она сохранится до конца этой недели. В начале следующей семидневки потеплеет до +26 градусов.



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Татьяна Демина