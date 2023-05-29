В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение в связи с сохранением чрезвычайной пожарной опасности лесов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Штормовое предупреждение продлевается в Татарстане в шестой раз с начала весны — теперь на период с 30 мая по 5 июня.

В регионе местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



В начале прошлой недели на 21 день в Татарстане вновь ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта из-за установления высокой пожароопасности.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. В последний, пятый раз штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов в Татарстане продлевали 19 мая.

С 17 апреля по 10 мая в Татарстане действовал особый противопожарный режим. В этот период запрещалось разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



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Маргарита Головатенко