В Татарстане восьмой раз продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью лесов. Его продлевают восьмой раз с начала 2023 года.

Пожароопасность лесов в республике сохранится с 13 по 23 июня. По данным Гидрометцентра Татарстана, в отдельных районах она ожидается высокой — IV класс. Местами пожароопасность будет чрезвычайной — V класс.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая. Пятый раз о сохранении пожарной опасности объявили на период с 20 по 29 мая, шестой — на 30 мая — 5 июня, а седьмой — на 6—12 июня.

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Айрат Назипов