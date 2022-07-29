Итоги дня: возврат масочного режима на КАМАЗе, прокуратуру Татарстана проверят, «Валдай» соберется в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 июля:
- Три участка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург откроют для движения к концу 2022 года. «У нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим», — заверил главу государства вице-премьер Марат Хуснуллин.
- В начале августа в Казани ожидают проверяющих из Генпрокуратуры. По данным источников «Реального времени», семь подчиненных Игоря Краснова намерены досконально проверить деятельность своих коллег в Татарстане по направлению борьбы с коррупцией. В прокуратуре республики информацию не комментируют.
- В первом полугодии 2022 года Банк России выявил в Татарстане 15 организаций с признаками нелегальной деятельности — черных кредиторов и одну финансовую пирамиду. В их числе ООО «Алтын яр», «Ломбард стать», «Кредит плюс» и потребительский кооператив «Аметист».
- В этом году заседание в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» приурочат к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие пройдет в Казани с 21 по 23 сентября. На него потратят почти 9,8 миллиона рублей из бюджета Татарстана.
- Студенты медресе «Мухаммадия» в Казани возмутились из-за предполагаемого снятия с должности проректора учебного заведения — Зульфата хазрата Габдуллина. Появились слухи как об увольнении преподавателя, так и о реорганизации в руководстве медресе. В Духовном управлении мусульман Татарстана слухи опровергают. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В него вошли в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин представил трехлетний план восстановления Мариуполя. В этом году планируется восстановить 90 социальных объектов, а также обновить городской аэропорт. Также обсуждается судьба «Азовстали».
- С 2015-го, который был объявлен в Татарстане Годом парков и скверов, общественные пространства республики изменились практически до неузнаваемости, а их число значительно увеличилось, как и объемы средств на их обновление. Одним из самых дорогих парков в этой программе стал городской сад «Черное озеро», реконструкция которого ведется с 2016 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Ушли из жизни народный артист Татарстана Феликс Пантюшин и заслуженный художник России, народный художник Татарстана и заслуженный деятель искусств республики Валерий Скобеев. Со Скобеевым прощание состоится 31 июля в 10:00 в Государственном музее изобразительных искусств РТ. Время и месте прощания с Пантюшиным пока неизвестно.
- КАМАЗ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Татарстане и в целом по России вводит масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Он начнет действовать с 1 августа.
- В воде городского пляжа Мензелинска обнаружены цисты балантидии. Она не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическому и паразитологическому показателям. Купаться там не рекомендуется.
- На трассе М-12 создадут интеллектуальную систему взимания платы. Долгосрочное операторское соглашение с компанией «Единый оператор» заключил набсовет госкомпании «Автодор». Стоимость системы — 13 миллиардов рублей.
- В Татарстане не планируют возобновлять действие антиковидных ограничений, так как ситуация с заболеваемость коронавирусом стабильна, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. При этом в перспективе, в случае ухудшения обстановки, могу вернуть и масочный режим, и QR-коды.
- В Верховный суд Татарстана поступило ходатайство Следкома о продлении срока содержания под стражей Ильназу Галявиеву, признавшему вину в расстреле гимназии №175 Казани. Его рассмотрят 1 августа.
- В течение двух месяцев число строителей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург увеличится до 30 тысяч человек, а техники — до 9 тысяч единиц. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США настал финансовый кризис «которого просто нельзя представить». По его словам, Уолл-стрит — исторический центр финансового квартала города, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа, рушится. «Мы в состоянии рецессии», — констатировал он.
Ключевые события 156-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило о «кровавой провокации», целенаправленно совершенной киевским режимом минувшей ночью — по СИЗО около Еленовки, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS. Погибли 40 и ранено 83 человека, в том числе восемь сотрудников изолятора. По мнению Минобороны России, провокация совершена с целью запугивания военнослужащих ВСУ и предотвращения их сдачи в плен.
- Накануне высокоточным оружием поражены резервы ВСУ в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Минобороны России. В результате ударов 30-я механизированная бригада, которая готовилась к отправке на Донбасс на полигоне у села Лютеж, полностью утратила боеспособность. Критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность на общевойсковом полигоне Гончаровское.
- За сутки поражены установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. В Харьковской области и ДНР российскими самолетами Су-35С и Су-34 уничтожены пусковая установка ЗРК «Тор-М1» и самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».
- Российскими средствами ПВО за сутки сбиты шесть беспилотников. Перехвачено 12 снарядов РСЗО. Сбита одна баллистическая ракета «Точка-У» в Харьковской области.
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Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияИнфраструктураЭкономикаНедвижимостьВластьМедицина Татарстан
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