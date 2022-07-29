Марат Хуснуллин представил трехлетний план восстановления Мариуполя

Российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя за три года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В этом году планируется восстановить 90 социальных объектов, а также обновить городской аэропорт.

— Посмотрели возможность, что будет с судьбой «Азовстали», много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства, — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что на территории завода находятся 40 млн тонн отходов, которые нужно утилизировать.

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе вице-премьер сообщил о разработке мастер-плана по восстановлению Северодонецкой агломерации в ЛНР: «Раскручиваем работу по восстановлению Северодонецкой агломерации. Это Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное».



В июне Марат Хуснуллин заявлял, что приоритетной задачей является запуск работы предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках. По его словам, это важно поскорее сделать, чтобы местные жители скорее получили работу. Также предполагается провести оценку перспектив восстановления и развития всех территорий регионов, чтобы оценить, сколько людей здесь проживает, сколько требуется средств на ремонт, восстановление и запуск предприятий.



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Максим Кокунин