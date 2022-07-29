На трассе М-12 Москва — Казань cоздадут систему взимания платы за 13 млрд рублей

Набсовет госкомпании «Автодор» одобрил долгосрочное операторское соглашение с компанией «Единый оператор» на создание интеллектуальной транспортной системы на автотрассе М-12 Москва — Казань с ее последующей эксплуатацией за 13,1 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Размер авансирования на стадии создания — 70% от суммы финансирования, обеспечивается банковской гарантией. Первый аванс в размере 1 млрд рублей будет выплачен до сентября, а второй — 8,2 млрд рублей — до ноября этого года.

Планируется, что интеллектуальную транспортную систему на М-12 создадут к концу 2023 года. Срок ее эксплуатации действителен до 2048 года, а ежегодный базовый эксплуатационный платеж составит 1,45 млрд рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Автодору» принадлежат 25,1% долей ООО «Единый оператор». Совладельцем 74,9% долей компании является концерн «Телематика». Концерн является основным разработчиком интеллектуальных транспортных систем в России.

«Единый оператор» в настоящее время уже управляет системой безбарьерного сбора платы на ЦКАД. Как сообщалось, данная компания, которая ранее носила название «Единый оператор ЦКАД», в конце 2019 года выступила заказчиком в конкурсе на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС) ЦКАДа. Максимальная цена контракта была заявлена на уровне 5,4 млрд рублей. Договор в результате был заключен с компанией «Казань-Телематика», предложившей выполнить работы за 5,1 млрд рублей. Эта компания на 100% принадлежит концерну «Телематика».

Фото: ГК «Автодор»

Напомним, «Автодор» и ПАО «Газпром нефть» заключили долгосрочные договоры аренды земельных участков для строительства двух АЗС на 51 км трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Московской области. С учетом сжатых сроков уже начаты работы по подготовке территории под их строительство.



Днем ранее стало известно, что на разработку проектной документации трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, 9-й этап 729—739-й километр (от пересечения с автомобильной дорогой 16К-1091 «Сорочьи Горы — Шали» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга») выделят 70 млн рублей.

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Максим Кокунин