Наследие Наталии Фишман: вновь наполненное водой «Черное озеро»

Чекисты, парковка и «Арка влюбленных» — история развития одного из самых дорогих парков Казани

По указу президента Татарстана Рустама Минниханова 2015 год в республике был объявлен Годом парков и скверов. Изначально на реконструкцию общественных пространств планировалось потратить 1,5 миллиарда рублей, из которых 310 миллионов должны были быть использованы на обновление 27 парковых зон Казани. Тогда же у главы региона появился профильный помощник — Наталия Фишман (ныне Фишман-Бекмамбетова), которой вместе с командой и «вездеходом» от Минниханова удалось за несколько лет выстроить совершенно новые и достаточно эффективные подходы к благоустройству зеленых территорий. Так, за 7 лет парки Татарстана изменились практически до неузнаваемости, а их число значительно увеличилось, как и объемы средств на их обновление. Одним из самых дорогих парков в этой программе стал городской сад «Черное озеро», реконструкция которого ведется с 2016 года.

«Черное озеро» входит в число объектов культурного наследия республиканского значения. Парк расположен в самом центре столицы Татарстана, а площадь его территории составляет 4,9 га. Шесть лет назад специалистами архитектурного бюро Wowhaus был разработан проект реконструкции.

Стоит напомнить, что еще в 2010 году ГУП «Татинвестгражданпроект» представило концепцию развития парка со строительством подземной автостоянки на 2 тысячи мест. Информация о том, что на месте парка планируется строительство парковки, вызвала в начале 2011 года широкое общественное возмущение. С апреля по май того же года жителями города были организованы пикеты против строительства стоянки на месте парка.

Фото: realnoevremya.ru

Еще до начала работ исполком Казани принял решение о создании государственно-частного акционерного общества «Черное озеро». В уставный капитал АО в качестве оплаты доли муниципальной собственности (26%) город планировал внести объекты недвижимости парка. Оператором парка стало ООО «Парадигма». По словам помощника президента Фишман-Бекмамбетовой, компания должна была вложить в парк около 100 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В 2016 году она же рассказала, что за два года в реконструкцию парка «Черное озеро» планируется вложить около 250 млн рублей. Она отметила, что в том же году компания вложила около 70 млн рублей. Еще 50 млн рублей были выделены из бюджета республики.

Фото: realnoevremya.ru

К сентябрю 2016 года открылась первая очередь парка — с отреставрированной аркой, входными группами, круговой деревянной перголой и брусчаткой на центральной площади. Впоследствии в парке была смонтирована детская площадка, появилась сама чаша озера и подходы к искусственному водоему.

Фото: realnoevremya.ru

Историческая справка: Черное озеро было одним из группы водоемов в центральной части Казани. Кроме него, в эту группу входили озера Белое, Банное, Ключевое, Театральное и Поганое. В XV—XVI веках в районе современной улицы Дзержинского находилась система озер Белое — Черное — Банное — Поганое, искусственно созданная путем запруд на основе естественных водоемов. Они тянулись от места нынешней площади Свободы до Казанского кремля, и с ними были связаны озера Ключевое и Театральное.

Фото: realnoevremya.ru

Впадина Черного озера в настоящее время искусственно замкнута, а ранее у нее имелся выход к Казанке. В верхней части впадины, там, где сейчас находится нижняя часть Ленинского сада, было Белое озеро. Вода верхнего озера использовалась местными жителями для питья. После взятия Казани водоем потерял свое значение вследствие тесной застройки. После пожара 1842 года озеро площадью 1,7 га было засыпано.

Фото: realnoevremya.ru

Первое подобие общественного парка появилось в этих местах в 1829 году, когда берега Черного озера были отделаны уступами и обсажены аллеями. Далее, в 1887 году, весь сад с водоемом был обнесен чугунной решеткой. Из-за окружающих построек и коммуникаций озеро начало загнивать. Для устранения неприятного запаха на нем предпринималась частичная засыпка. Предпоследняя была произведена в 1862 году, окончательная — в 1891-м.

Фото: realnoevremya.ru

Однако в те времена парк пользовался дурной репутацией: «Наше Черное озеро, помимо притона проституток, является еще и ареной для деятельности карманщиков. Ресторан Ожегова выпускает довольно-таки порядочное количество опьяневших гостей, за которыми и охотятся воришки. Пройдитесь часов в 11 вечера по любой из темных аллей Черного озера, и вы непременно увидите немало прилично одетых субъектов, готовых от опьянения вздремнуть где ни попало, а то и вовсе спящих на скамейках или на земле под сенью густого кустарника. Как зорко ни следит полиция за темными аллеями этого сада, но карманщикам все-таки удается очистить карманы у подгулявших и опьяневших посетителей ресторана. Совсем недавно унтер-офицер Кузиков арестовал некоего Чашкина, который и занимался по ночам обшариванием карманов у заснувших посетителей Черного озера» («Притон разврата и воровства» // «Казанские новости», 1885).

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в советское время на улицу Черноозерскую Правую переехало областное управление НКВД, и тогда словосочетание «Черное озеро» стало ассоциироваться у горожан не только с расположенным здесь садом, но и с комплексом всех управлений. Тогда для казанцев «Черное озеро» приобрело тот же смысл, что и «Лубянка» для москвичей.

Фото: realnoevremya.ru

Возвращаясь в наши дни, стоит отметить, что в 2019 году казанские власти заявили о воссоздании в парке «Черное озеро» двух исторических павильонов, существовавших с 70-х годов прошлого века и утраченных в 2010 году.

Фото: realnoevremya.ru

Здания были построены по примеру дебаркадерной архитектуры. Верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и громоздкий первый этаж. В павильонах расположатся ресторанный комплекс, а также коворкинг и прокат.

Фото: realnoevremya.ru

Далее работы продолжились в середине 2020 года, когда за 75 миллионов рублей планировалось исправить ошибки в реставрации «Арки влюбленных». Кроме того, рабочие должны были переделать обветшавшие боковые бетонные перила лестниц с историческими балясинами, постелить резиновые беговые дорожки, заменить гранитную крошку на основных дорогах брусчаткой и посадить более 2 тысяч новых кедров, яблонь и кустов сирени.

Фото: realnoevremya.ru

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