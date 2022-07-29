Ушел из жизни народный художник Татарстана Валерий Скобеев

В субботу, 19 июля, ушел из жизни заслуженный художник России, народный художник Татарстана и заслуженный деятель искусств республики Валерий Скобеев, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.



Художник родился в 1938 году в поселке Измайловка Ульяновской области. По окончании Казанского художественного училища поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, учился в мастерской профессора живописи Е.Е. Моисеенко и закончил институт с отличием. Был рекомендован в аспирантуру, но выбрал творческий путь и вернулся в Казань в 1970 году.

В 1972 году появляется первая значительная картина «Дорога», в которой определяется романтический стиль художника, сферическое построение композиции, обилие движения и ракурсов. Затем он рисует серию картин «молодежь в труде», за которую награждается Премией комсомола Татарии им. М. Джалиля. Еще за ряд картин художнику было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» и вручена правительственная грамота.

В 1988 году Скобееву было присвоено звание «Народный художник РТ» и вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета ТАССР. Имеет почетную грамоту Секретариата Правления «СХ РСФСР». В 2008 году, в связи с 70-летием художника и активной творческой деятельностью за последние пять лет, присвоено звание «Заслуженный художник РФ».

Прощание состоится 31 июля в 10.00 в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана (парк Усадьбы Сандецкого, ул. Карла Маркса, 64).

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Маргарита Головатенко