Роспотребнадзор Татарстана: ситуация с COVID-19 стабильна, дополнительных ограничений не будет

Фото: Максим Платонов

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что в республике стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом, дополнительных ограничений не будет. Осенью ожидается сезонный подъем.

Тестирование на COVID-19 проводится в обычном формате. Нормативный показатель — 200 на 100 тыс. населения за семь дней. Он поддерживается. За сутки в Татарстане проведено 7 517 тестов.

Фото: Максим Платонов

В связи с тем, что осенью прогнозируется сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, тестирование будет более актуальным.

Представитель Роспотребнадзора, говоря о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане, отметила, что продолжается санитарный контроль в аэропортах, его не ослабляли. Специалисты работают круглосуточно. Всего за сутки досмотрено 46 воздушных судов, включая 14 из-за рубежа. Более 4 тыс. граждан обследовано. Лиц с температурой и инфекционными заболеваниями не выявлено.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Сергей Афанасьев