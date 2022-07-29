Роспотребнадзор Татарстана: ситуация с COVID-19 стабильна, дополнительных ограничений не будет
Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что в республике стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом, дополнительных ограничений не будет. Осенью ожидается сезонный подъем.
Тестирование на COVID-19 проводится в обычном формате. Нормативный показатель — 200 на 100 тыс. населения за семь дней. Он поддерживается. За сутки в Татарстане проведено 7 517 тестов.
В связи с тем, что осенью прогнозируется сезонный подъем заболеваемости коронавирусом, тестирование будет более актуальным.
Представитель Роспотребнадзора, говоря о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане, отметила, что продолжается санитарный контроль в аэропортах, его не ослабляли. Специалисты работают круглосуточно. Всего за сутки досмотрено 46 воздушных судов, включая 14 из-за рубежа. Более 4 тыс. граждан обследовано. Лиц с температурой и инфекционными заболеваниями не выявлено.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым