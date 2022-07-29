Заседание дискуссионного клуба «Валдай» приурочат к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
В этом году заседание в рамках деятельности Международного дискуссионного клуба «Валдай» приурочат к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие пройдет в Казани с 21 по 23 сентября.
На обеспечение проведения заседания потратят почти 9,8 миллиона рублей. Средства выделяются из бюджета Татарстана.
В заседании примут участие представители министерств иностранных дел, консульств, научной сферы из России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Турции и Ирана. Ожидается прибытие не менее 25 участников.
В честь участников заседания совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» проведут торжественный прием. Он пройдет в центре Казани, в ресторане, оформленном в аутентичном татарском стиле, с национальными блюдами.
Ожидается участие 45 человек. Перед ними выступят взрослый танцевальный профессиональный коллектив современной хореографии, заслуженные и народные артисты Татарстана, певцы — лауреаты международных конкурсов, а также вокальные дуэт и трио.
Для участников дискуссионного клуба проведут экскурсию по Казани. В первый день они посетят Казанский Кремль, Старо-Татарскую слободу, Собор Казанской иконы Божией Матери и побывают на обзорной экскурсии, в третий день планируется речная прогулка.
В обязанности исполнителя также входит разработка концепции заседания и тематических сессий Фонда клуба «Валдай», контентной части, а также подбор и приглашение экспертов. Он же должен подготовить доклады и слайды выступающих.
Для проведения мероприятия ему необходимо предоставить конференц-зал для организации заседания и тематических сессий, помещение для оргкомитета и представителей СМИ.
Исполнитель, которого ищет Министерство культуры Татарстана, также должен обеспечить перелет и приезд участников в Казань, их встречу в аэропорту и на железнодорожном вокзале, разместить их в пятизвездочной гостинице в номерах повышенной комфортности.
В обязанности исполнителя также входит организация питания участников заседания дискуссионного клуба. Так, в первый день на обед подадут бульон с треугольником, стейк из говядины с соусом и соте из свежих шампиньонов и картофельными крокетами на гарнир, хворост, пахлаву, чай и морс. На ужин предложат мясную нарезку из куриного мяса, говяжьего языка и телятины, овощное ассорти (томаты, огурцы, сладкий перец, зелень), сырную нарезку, салат из куриной грудки, листьев салата, помидоров, гренок и сыра, мясной бульон, запеченную говядину с овощами, рыбу с овощами под сырным соусом, классический чизкейк и картофель по-деревенски.
Напомним, план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией, власти Татарстана утвердили в феврале. Их насчитывалось более 70. План включал фестивали, конкурсы, конференции и тому подобное.
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Справка
Международный дискуссионный клуб «Валдай» (англ. Valdai Discussion Club) — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде. Мероприятие неоднократно посещал президент России Владимир Путин.
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