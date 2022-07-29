Слухи об увольнении проректора медресе «Мухаммадия» взбудоражили преподавателей и студентов

В Духовном управлении мусульман Татарстана такой информации предлагают не верить

Студенты одного из самых известных медресе Татарстана, «Мухаммадии», возмутились из-за предполагаемого снятия с должности проректора учебного заведения — Зульфата хазрата Габдуллина. Появились слухи как об увольнении преподавателя, так и о реорганизации в руководстве медресе. В Духовном управлении мусульман, однако, слухи опровергают. Подробности — в материале «Реального времени».

Слухи об увольнении проректора распространились через соцсети и мессенджеры

Студенты медресе «Мухаммадия» и мусульманская общественность обсуждают отставку одного из самых уважаемых преподавателей и проректора учебного заведения — Зульфата хазрата Габдуллина. В социальных сетях и мессенджерах распространилось сообщение следующего содержания:

«Нам, студентам казанского медресе «Мухаммадия», куда приезжают студенты учиться со всех регионов РФ, нужна поддержка СМИ. С медресе «Мухаммадия» хотят поступить категорически несправедливо, а именно снять с должности Зульфата хазрата Габдуллина. На сегодня ни одна секта, ни одно движение не укоренилось в медресе. В этом прямая заслуга Зульфата хазрата Габдуллина. Все пытались, но ни у кого не получилось. Зульфат хазрат связан с медресе с 1994 года, он внес и вносит благой вклад в историю медресе, студенты не допустят его снятия с должности. Плохие новости на этом не заканчиваются, стало известно, что студенты медресе остались без общежития. Где будут проживать несовершеннолетние студенты и студентки, неизвестно до сих пор. Студенты не допустят притеснений в адрес медресе и Зульфата хазрата! Мы требуем не разрушать многолетний труд хазрата и оставить его при своей должности. Мы = Зульфат хазрат Габдуллин».

Дозвониться до самого Зульфата Габдуллина «Реальному времени» не удалось. Сообщается, что проректор находился в отпуске без связи, однако после появления слухов о своем увольнении планирует вернуться в Казань уже в ближайшее время. Откуда именно появилась информация об увольнении преподавателя, студенты объяснить не могут, на условиях анонимности один из них рассказал, что причиной могли стать противоречия между проректором и ректором — Камилем хазратом Самигуллиным. В частности, в вопросах строгости соблюдения некоторых требований, которые при предыдущем руководителе к шакирдам не предъявлялись. Студенты опасаются, что в случае увольнения Зульфата Габдуллина правила могут стать еще строже.

Студенты медресе «Мухаммадия» и мусульманская общественность обсуждают отставку одного из самых уважаемых преподавателей и проректора учебного заведения — Зульфата хазрата Габдуллина. Фото: ru.wikipedia.org

«Зульфат хазрат работает и будет работать»

На новости быстро отреагировала мусульманская общественность. Выпускница медресе «Мухаммадия» Амина Миндиярова, работающая в настоящее время в Московском муфтияте, была удивлена слухам об увольнении проректора. Девушка окончила медресе еще при предыдущем ректоре — Наиле хазрате Яруллине, однако встреча с недавними выпускницами «Мухаммадии» на мусульманском форуме натолкнула на мысли о повышении уровня строгости в медресе.

— Я сейчас нахожусь на форуме мусульманской молодежи, прекрасный форум с точки зрения организации, все на высшем уровне, это лучший из форумов, что я знаю. Не была на молодежном форуме лет шесть. И, приехав после перерыва, обратила внимание, что три-четыре девушки, в том числе одна из организаторов, иногда носят никаб. Никаб — это головной убор, который лицо закрывает, остается только прорезь для глаз. Сначала я подумала, что это участницы из соседних регионов или вообще из других стран. Оказалось, наши татарстанские девушки 18—25 лет. Я с ними поговорила, и выяснилось, что пара девушек — это выпускницы медресе «Мухаммадия». Причем некоторые закончили буквально в прошлых годах учебу.



Я спросила, что происходит. Они говорят, что ходить без никаба — это ваджиб. Я потом созвонилась с современными мусульманскими богословами, они привели мне примеры и объяснили, что это не ваджиб. То есть лицо закрывать не является обязательным. Ваджиб — это обязательное действие.

Как отметила Амина Миндиярова, во времена ее обучения таких правил для девушек не было.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан «Реальному времени» рассказали, что информации об увольнении Зульфата Габдуллина верить не стоит, откуда пошли такие слухи — неизвестно.

— Информация не соответствует действительности. Зульфат хазрат работает и будет работать. Не будет и реорганизации в руководстве медресе. Все останется согласно штатному расписанию, — пояснили в пресс-службе.



«Была информация, что у директора будут два зама»

Преподаватель медресе «Мухаммадия» Рамиль хазрат Зарипов рассказал «Реальному времени», что, несмотря на различные слухи, коллективу объявили, что Зульфата хазрата увольнять не собираются. По мнению преподавателя, шумиха могла подняться из-за похожей истории в 2016 году, когда так же, летом, в период отпуска, сменился ректор медресе.

— До этой шумихи уже ходили слухи, что Зульфата хазрата хотят убрать, но сейчас говорят по-разному, — сообщил Зарипов. — Была информация, что у директора будут два зама: один для коммерческих вопросов, а Зульфата хазрата оставят замом по учебной части. Раньше первого зама не было, а сейчас якобы поставят Рустама хазрата Хайруллина, и он будет курировать вопросы финансов и так далее. Рустам хазрат у нас раньше не работал, здесь не учился, он имам мечети «Гаиля» в Азино. Сейчас нас как-то подуспокоили. Мы думали, что будет как в 2016 году, когда мы все были в отпуске, ректором был Наиль хазрат, его быстренько сняли. И сейчас мы подумали, что опять такое же повторяется, и шакирды так решили, быстро эту информацию распространили. Нам никто не говорил, что к чему, никто с нами не советовался. Вот сейчас поднялся шум, из муфтията пресс-секретарь вышел, экономист, они все нам объяснили.

Преподаватель медресе «Мухаммадия» Рамиль хазрат Зарипов рассказал «Реальному времени», что, несмотря на различные слухи, коллективу объявили, что Зульфата хазрата увольнять не собираются. Фото: tatar-inform.ru

В 2016 году «Реальное время» рассказывало о том, как менялось руководство в медресе «Мухаммадия». Тогда председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин объяснил решение лично возглавить учебное заведение желанием улучшить его работу. Прежний ректор Наиль Яруллин в свою очередь отметил, что его уход с должности — это его совместное с ДУМ решение, а руководство муфтията поможет развитию медресе.