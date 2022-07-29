Владимир Путин возглавил наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, такой указ есть на официальном интернет-портале правовой информации.



Еще глава государства утвердил состав набсовета. В него вошли в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи неделей ранее. До этого президент подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Обязанность разработки воспитательных программ и порядок реализации мероприятий закрепляется за Министерством просвещения России.

Замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который, по данным СМИ, может возглавить новое движение, подчеркнул, что подписанный закон стал итогом совместной большой работы:

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Мы с коллегами со всей страны провели большую подготовительную работу. Региональные и федеральные органы власти, общественные институты, родители, а главное, дети — никто не остался в стороне. Впереди еще больше работы вместе с детьми и молодежью, — написал он в своем telegram-канале.

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Маргарита Головатенко