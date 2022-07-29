В Казани три из пяти городских пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани три из пяти муниципальных пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям — в их водоемах не рекомендуется купаться. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Речь идет о «Нижнем Заречье», «Локомотиве» и «Комсомольском», которые, как показали результаты исследований, не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. В списке нет пляжей «Озеро Большое Лебяжье» и «Озеро Глубокое».

Фото: Ринат Назметдинов

По санитарно-химическим показателям гигиеническим требованиям не отвечает пляж в селе Муслюмово. Здесь также не рекомендуется купаться.

Городской пляж Мензелинска не соответствуют гигиеническим требованиям сразу по двум показателям — по санитарно-химическому и паразитологическому. Там обнаружены цисты балантидии.

— Возбудителем балантидиаза является балантидий кишечный. Источниками заболевания являются свиньи, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

При заражении возникает общая интоксикация, боли в животе, жидкий стул, в фекалиях — слизь и кровь.

Напомним, по данным на 20 июля, по санитарно-химическим показателям гигиеническим требованиям не соответствовали казанские пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив», по микробиологическим показателям — «Озеро Глубокое». В списке не было «Озера Большого Лебяжьего» и «Комсомольского» в Дербышках.



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Татьяна Демина