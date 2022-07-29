Количество рабочих на стройке трассы М-12 увеличится до 30 тысяч — это много или мало?

В течение двух месяцев число строителей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург увеличится до 30 тысяч, а техники — до 9 тысяч. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину.

По его словам, часть дороги запустят к концу года: «Мы начали строить полтора года назад. Владимир Владимирович, я вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим».



— Все это опережающее строительство, принятая нормативная база позволяют нам уверенно разворачиваться. И плюс мы еще смотрим уже дальше возможность продления до Омска, до Новосибирска с возможностью выхода на границы с Китаем и с Монголией. И мы обходы крупных городов, таких как Новосибирск, уже планируем в нашей пятилетней программе, — приводит слова вице-премьера пресс-служба Кремля.

30 тысяч строителей трассы М-12 — это:

На 9 тысяч больше , чем сейчас — на данный момент строительством автобана занимается 21 тысяча строителей.

, чем сейчас — на данный момент строительством автобана занимается 21 тысяча строителей. В 1,7 раза больше рабочих, чем на начало июня — тогда строительством М-12 занимались 17 тысяч человек.

рабочих, чем на начало июня — тогда строительством М-12 занимались 17 тысяч человек. 37,5% от общей численности рабочих, которых хотят привлечь к строительству трассы М-12, — это около 80 тысяч человек.

от общей численности рабочих, которых хотят привлечь к строительству трассы М-12, — это около 80 тысяч человек. Полтора Буинска — на начало года в городе жил 19 821 человек.

Буинска — на начало года в городе жил 19 821 человек. В четыре раза меньше числа рабочих мест, которые создадут на этапе эксплуатации трассы М-12, — около 120 тысяч.

числа рабочих мест, которые создадут на этапе эксплуатации трассы М-12, — около 120 тысяч. В 12,3 раза меньше числа рабочих мест, которое планировали создать на стадии строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, — 370 тысяч.

числа рабочих мест, которое планировали создать на стадии строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, — 370 тысяч. В 8,5 раза больше числа рабочих, которых привлекли к строительству трассы «Таврида», — 3,5 тысячи.

числа рабочих, которых привлекли к строительству трассы «Таврида», — 3,5 тысячи. В 2,8 раза больше числа безработных в Татарстане на начало июля — 10 430 человек.



Дарья Пинегина