КАМАЗ вводит масочный режим на предприятии

Челнинский КАМАЗ вводит масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Он начнет действовать с 1 августа.

Решение вернуть масочный режим принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Татарстане и в целом по России. Таким образом КАМАЗ хочет не допустить массового заболевания сотрудников коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

Предприятие также призвало работников активнее ревакцинироваться против COVID-19.

Напомним, в Татарстане масочный режим приостановили в начале лета — 6 июня вышло соответствующее постановление республиканского правительства. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объясняла, что решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19.



— На данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. Далее все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, — объяснила «Реальному времени» вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

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Татьяна Демина