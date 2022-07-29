Скончался народный артист Татарстана Феликс Пантюшин

Фото: пресс-служба театра имени В.И.Качалова

В пятницу, 29 июля, скончался народный артист Татарстана, заслуженный артист России, артист театра им. Качалова с 1978 по 2015 годы Феликс Пантюшин. Артист скончался на 77-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе театра.



Фото: пресс-служба театра имени В.И.Качалова

Феликс Михайлович служил Качаловской сцене более 35 лет. На его счету роли: Блэз в одноименной пьесе Клода Манье, Юзек в «А как будешь королем, а как будешь палачом» Т.Новака, Коровьев в «Мастер и Маргарита» и Рокк в «Роковых яйцах» М.Булгакова, Скапен в «Плутни Скапена» и Дон Жуан в «Дон Жуане» Ж.-Б.Мольера, Рисположенский в «Банкроте» А.Н.Островского, Лейзер-Вольф в «Скрипаче на крыше» Д.Бока и Д.Стайна, Жених в «Горько!..» М.Зощенко, Антонио в «Синьор из общества» Д.Скарначчи и Р.Тарабузи и множество других.

Фото: пресс-служба театра имени В.И.Качалова

— Имя Феликса Пантюшина навсегда сохранится в истории Качаловского театра, в сердцах тех, кто знал и любил его творчество. Светлая память, — сказано в сообщении.

О времени и месте прощания с артистом сообщат дополнительно.

Феликс Пантюшин был приглашен в театр им. В.И.Качалова в период, когда его возглавлял Наум Орлов. Тогда же в театр пришли такие актеры, как В. Остропольский, Л. Кара-Гяур, Г. Ишкова, П. Бетев, Ю. Коршок, Н. Алексеева, О. Вавилов, Е. Кара-Гяур, С. Ярмолинец, составившие позднее основной костяк качаловцев.

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Маргарита Головатенко