Три этапа трассы М-12 Москва — Казань хотят открыть до конца года

Три этапа трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург запустят к концу года. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину.

— Мы начали строить полтора года назад. Владимир Владимирович, я Вам предварительно докладывал, что у нас есть все шансы в этом году запустить на год раньше 95 километров. Если что-то непредвиденное не произойдет, мы к концу года конкретных три этапа уже запустим, — заявил он.

Сейчас на стройке трудятся 21 тысяча строителей и 6 тысяч единиц техники работают, в течение двух месяцев число строителей увеличится до 30 тысяч, а техники — до 9 тысяч.

— Все это опережающее строительство, принятая нормативная база позволяют нам уверенно разворачиваться. И плюс мы еще смотрим уже дальше возможность продления до Омска, до Новосибирска с возможностью выхода на границы с Китаем и с Монголией. И мы обходы крупных городов, таких как Новосибирск, уже планируем в нашей пятилетней программе, — приводит слова вице-премьера пресс-служба Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня стало известно, что набсовет госкомпании «Автодор» одобрил долгосрочное операторское соглашение с компанией «Единый оператор» на создание интеллектуальной транспортной системы на автотрассе М-12 Москва — Казань с ее последующей эксплуатацией за 13,1 млрд рублей.