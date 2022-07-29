Источник: в Казань едут сотрудники Генпрокуратуры РФ — проверять борьбу с коррупцией

В начале августа в Казани ожидают проверяющих из Генпрокуратуры РФ. По данным источников «Реального времени», семь подчиненных Игоря Краснова намерены досконально проверить деятельность своих коллег в Татарстане по направлению борьбы с коррупцией.



В прокуратуре Татарстана информацию не комментируют.

Источники «Реального времени» отмечают: в ожидании генпрокурорской проверки в надзорном ведомстве проводят свою ревизию проверочных материалов и уголовных дел указанной тематики, в том числе — постановления об отказах в возбуждении дел и дела, закончившиеся весьма мягкими приговорами, которые прокуроры не обжаловали.

По данным Верховного суда РТ, за 2021 год в Татарстане на 60% увеличилось число осужденных за дачу взяток.

В МВД Татарстана отмечают — за первое полугодие 2022-го ущерб от коррупционных и экономических преступлений превысил 34 млрд рублей.

В феврале на коллегии прокуратуры республики заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин отмечал — по итогам 2021-го ущерб по коррупционным преступлениям в Татарстане возмещен лишь на треть.

Стоит напомнить новый тренд прокуратуры Татарстана — вот уже больше года гособвинители в процессах над сознавшимися и покаявшимися взяточниками отказываются от особого порядка. Ведь порядок этот гарантирует обвиняемым более мягкое наказание — не более двух третей от максимальной санкции статьи.

Еще один тренд — довольно жесткие санкции в части наказания, которые просят прокуроры в прениях. Так, вчера в Приволжском суде Казани в прениях сторона обвинения предложила 12 лет колонии строгого режима со штрафом в миллион для обвиняемого в серии превышений полномочиями, покушении на взятку и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности экс-начальнику отдела полиции «Горки» Рафаэлю Габбазову. Обвиняемому в посредничестве взяточничеству Хайдару Гарифуллину гособвинитель запросила наказание в 5 лет колонии общего режима.

К слову, ранее 12-летний срок со штрафом в 160 млн рублей прокуроры просили для бывшего управляющего отделением Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова. Суд признал его виновным в получении взятки 2,4 млн рублей (первой части от 4 млн рублей) и приговорил к 9 годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Прошлые проверки Генпрокуратуры РФ в Татарстане касались ситуации в СИЗО и колониях. Республику критиковали за «перенаселенность» следственных изоляторов. После проверки свой пост оставил зампрокурора РТ Олег Даминов.