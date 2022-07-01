Итоги дня: Россия снимает маски, М-12 подорожала на 28 миллиардов, «Ак Барс» подписал контракт со Знарком
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 1 июля:
- Роспотребнадзор отменяет в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Однако в случае ухудшения эпидемической обстановки они могут быть восстановлены. Постановление главного санитарного врача вступает в силу с завтрашнего дня.
- Вместе с этим в Татарстане продолжает действовать ряд ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Касаются они ежедневного измерения температуры сотрудников перед началом рабочего дня, необходимости дезинфекции мест общего пользования и проветривания помещений каждые 2 часа. Вопрос их приостановки или отмены не обсуждается.
- Правительство России выделит дополнительно 28 миллиардов рублей для ускорения строительства М-12. Это позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны. Также создадут задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году.
- Заместителем прокуратура Татарстана стал старший советник юстиции Александр Чеховской, ранее возглавлявший прокуратуру Ярославля. Он будет курировать вопросы уголовно-судебного управления, работу ряда отделов прокуратуры, возглавит комиссию по проведению аттестации государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, а также центральную экспертную комиссию прокуратуры.
- ФСБ провела обыски в Альметьевском отделе Управления ФССП по Татарстану. Они связаны с уголовным делом о превышении полномочий и мошенничестве. Дело возбуждено в отношении неустановленных приставов Альметьевска в конце июня во втором отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану.
- Тренером казанского «Ак Барса» официально стал Олег Знарок. Контракт с ним подписан на один год. Помощниками станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит тренировать вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.
- В мэрии Казани прошло заседание рабочей группы по вопросам строительства и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения города. На обсуждение вынесли 16 объектов, в их числе — проекты гостиниц на ул. Б. Шахиди и Г. Исхаки, IT-парка по ул. Яхина, ТЦ по ул. Межлаука и другие.
- В ДУМ Татарстана рассказали, как пройдет празднование Курбан-байрама в Казани. 9 июля в 2.30 состоится утренний намаз; в 02.35—03.10 — рецитация Священного Корана; 03.10—03.40 — праздничный вагаз; 03.41 — гает-намаз; 03.45 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.
- В заведениях общепита дорожают не только импортные, но и местные продукты. Причина кроется в сильно увеличившемся спросе на товары, произведенные в России. Детали — в материале «Реального времени».
- Казанский государственный цирк создаст собственный брендбук, рассказала его директор Эльмира Булатова. По ее словам, с появлением своего уникального и узнаваемого стиля, который будет строиться не только на внешней составляющей, но и в первую очередь на программах выступлений, Казанский цирк сможет представлять столицу Татарстана на площадках любых регионов.
- Для покрытия долгов ПСО «Казань» Равиля Зиганшина продадут часть строительной техники компании его супруги. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре оставил без изменения решение АС Татарстана от 10 марта 2022 года. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани четыре из пяти оборудованных городских пляжей непригодны для купания. По санитарно-химическим показателям нормам не соответствуют «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», по микробиологическим показателям — «Комсомольский» в Дербышках.
- СМИ и Telegram-каналы сообщили о задымлении в районе Крымского моста, которое, как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов, оказалось следствием учение правоохранительных органов. Они проводились неподалеку. Кроме того, в это же время на мосту произошла авария.
- В Татарстане с сегодняшнего дня изменились тарифы на коммунальные услуги. Они повышены на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора. Рост платы за ЖКУ не превысит 6,2%.
- С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» не будут работать. Причина — плановые профилактические работы, пояснили в Nord Stream AG. В частности, на газопроводе протестируют механические компоненты и системы автоматизации.
- Госавтоинспекция больше не сможет использовать в повседневной работе мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме. Решение о запрете принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Ключевые события 128-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, сообщили в Минобороны страны. За троек суток под контроль взяты Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод и Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, где ВСУ несут большие потери.
- Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, заявили в Минобороны России. Украинское командование скрывает факты неукомплектованности подразделений. По данным ведомства, в одном из батальонов 17-й танковой бригады у Новой Полтавки (ДНР) в строю осталось не более 20% личного состава.
- Высокоточным оружием ВКС России ликвидированы два пункта управления ВСУ, пять складов с боеприпасами, а также живая сила и военная техника в 26-и районах, проинформировали в Минобороны страны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в Одесской области и три склада боеприпасов.
- В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня ВСУ и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты ДНР, сообщили в Минобороны страны. Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета Су-25 и 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня.
- Приграничный поселок Тёткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Никто не пострадал.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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