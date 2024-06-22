«Врач года — Ак чэчэклер»: автомобили для поликлиник, триумф Лениногорска и победа кардиолога

Врачом года в Татарстане признали кардиолога Зульфию Ким, раис подарил машины поликлиникам, в конкурсе появилась военная спецноминация

Фото: Роман Хасаев

Второй год подряд врачом года в Татарстане становится женщина: на сей раз это главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача «семерки» Зульфия Ким. Шестнадцатая церемония награждения победителей конкурса «Врач года — Ак чэчэклер» состоялась сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Целых две номинации «отхватили» лениногорские врачи. Организаторы праздника презентовали новую концепцию традиционной выставки, приуроченной к церемонии награждения: это была не демонстрация медицинских технологий и оборудования, а иммерсивное шоу. Несколько татарстанских врачей участвовали в концерте на правах исполнителей, а год науки и технологий отметили появлением на сцене робота-собаки. Репортаж с праздника — в «Реальном времени».

Спектакль по Абсалямову, пластический перформанс и видеостенды

В этом году Министерству здравоохранения помог с организацией праздника Минкульт республики: при его поддержке были организованы концерт и иммерсивная выставка, заменившая традиционную «выставку достижений медицинского хозяйства республики». В затемненном пространстве развернули световые электронные табло, показывавшие видеоролики о заслуженных медиках республики; построили небольшую сцену, на которой поставили спектакль по роману Абсалямова «Белые цветы»; установили несколько площадок для точечных перформансов.

На специальной белой стене мог расписаться каждый желающий. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Хотя смысл некоторых из этих активностей остался не вполне понятным. Например, без отдельного объяснения неясно, что символизировала девушка-подросток, игравшая с куклой на демонстрационном помосте. Или же что изображал артист в абстрактном костюме, танцевавший под аккомпанемент барабана и домры (корреспонденты «Реального времени» решили, что это и есть белый цветок — ак чэчэк — на этом и успокоились). Впрочем, гости праздника с большим интересом заходили в выставочный зал и ходили по нему. А значит, порадовать медиков в честь их профессионального праздника (прошедшего в минувшее воскресенье), видимо, получилось.

В МВЦ «Kazan Expo» праздник проходит уже традиционно, и концертный зал имени Ильгама Шакирова, как и год, и два назад был полон. Медики съехались со всей республики, а к ним добавились многочисленные журналисты, чиновники и другие представители общественности. Партнерами мероприятия выступили крупные компании республики, в том числе ГК ТАИФ, Банк ВТБ, «Татспиртпром», «Татхимфармпрепараты» и другие. Несколько рядов в зале заняли главы муниципальных районов Татарстана, среди гостей были замечены министр труда и соцразвития республики Эльмира Зарипова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутаты Госдумы Татьяна Ларионова и Айрат Фаррахов (он награждал врачей в номинации «Уникальный случай»), глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, ректор КГМУ Алексей Созинов, представители научно-медицинского истеблишмента — академики из крупных федеральных центров.

А когда в зал в сопровождении министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина вошли раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, весь трехтысячный зал поднялся, чтобы их поприветствовать.

Привет от Мурашко и ответ от Миннуллина

Свое приветствие татарстанским врачам прислал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В видеообращении он обратил внимание на важность проведения диспансеризации и выразил мнение о том, что ежегодная премия «Ак Чэчэклер» стала важной частью корпоративной культуры медиков, доброй традицией.

— Республика Татарстан имеет одну из наиболее высокоразвитых и хорошо оснащенных систем здравоохранения среди российских регионов. Она непрерывно развивается, показывает высокий результат реализации национальных проектов, развития медицинского образования и науки, улучшения качества и доступности медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи. В Татарстане трудятся более 57 тысяч специалистов, — отметил Мурашко.

В своем «алаверды» министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин благодарил медиков республики за труд, душевную щедрость и чуткость. Он признал, что год прошел непросто, но есть новшества и достижения, которыми можно гордиться: увеличение продолжительности жизни и снижение смертности граждан. Напомним, по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла с 74,38 до 75,4 года, а смертность снизилась на 4,5% и составила 10,7 промилле.

— Уважаемые коллеги, все это стало возможным при вашем непосредственном участии. Я горжусь тем, что со мной в команде работают специалисты своего дела, благодаря которым обеспечивается устойчивость и эффективность системы здравоохранения республики в наше непростое время. Вы настоящие профессионалы с большим сердцем и душой, безгранично преданные своей профессии, — сказал министр и объявил церемонию открытой.

Премии для фельдшеров и для поликлиник

В Татарстане работают более 37 тысяч представителей среднего медперсонала — медсестер и фельдшеров. На премию «Медицинский работник года» номинировались:

фельдшер Миляуша Фардиева, заведующая Кувадинским фельдшерско-акушерским пунктом Тукаевской ЦРБ;

палатная медсестра Роза Баринова из набережночелнинского госпиталя для ветеранов войн;

фельдшер Булат Хайруллин, заведующий Зай-Каратаевским фельдшерско-акушерским пунктом Лениногорской ЦРБ — он со своим 42-летним стажем и неоспоримыми заслугами стал победителем в этой номинации.

— Мы прекрасно понимаем, что значит фельдшер на селе. Это круглосуточная работа в любое время суток. Человек должен оказывать помощь всегда — и в дождливую погоду, и в мороз, и в слякоть, — сказал Марсель Миннуллин, награждавший победителя.

Каждый год премия претерпевает некоторые изменения. Так, в 2024-м организаторы «Ак чэчэклер» отказались от единоличного награждения врачей первичного звена — решили наградить целые поликлиники в категории «Лучшая команда первичного звена», причем по трем разным подноминациям. Победителям в каждой подноминации раис республики Рустам Минниханов вручил ключи от новеньких автомобилей.



В подноминации «Городская поликлиника» на премию были выдвинуты:

городская поликлиника №7 Набережных Челнов;

казанская ГКБ №7;

городская поликлиника №10 Казани — она и стала победительницей.

В подноминации «Детская поликлиника» соревновались:

педиатрическое отделение поликлиники Заинской ЦРБ;

детская городская поликлиника №9 Казани;

детская городская поликлиника Чистопольской ЦРБ, которая и получила награду. А мы, в свою очередь, напомним, что одна из старейших ее сотрудниц — Светлана Проничева — была героиней рубрики «Портрет» в «Реальном времени».

И, наконец, в подноминации «Поликлиника ЦРБ» на премию были выдвинуты:

Атнинская ЦРБ;

Актанышская ЦРБ;

Нурлатская ЦРБ.

Награждали врачей первичного звена высокие гости из Москвы — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по терапии, профессор, академик РАН Оксана Драпкина и научный руководитель НИЦ им. Семашко профессор, академик РАН Раил Хабриев.

— Перед нами — герои. Потому что важность первичного звена трудно переоценить. Именно они во время ковида, по сути, заходили «в красные зоны» — в квартиры и дома пациентов. Именно они сделали так, что в прошлом году у нас 93 миллиона человек прошли диспансеризацию. Хочу низко поклониться всем врачам первичного звена! — говорила Оксана Драпкина.

— Именно это звено обеспечивает общедоступность медицинской помощи — то, что являлось краеугольным камнем советского здравоохранения и было сформулировано представителем казанской медицинской школы, первым наркомом здравоохранения СССР, Николаем Семашко! — изящно увязал федеральный центр с Казанью Раил Хабриев. — Вы достойные продолжатели этого!

Спасенный ребенок, битва с аневризмой и подвиг «татарских кыргызстанцев»

Номинация «Уникальный случай» традиционно оказывается одной из самых драматичных и трогательных на всем конкурсе. Номинируются в этой категории коллективы врачей, зачастую объединяющие медиков из нескольких клиник. Впрочем, бывают и «одиночные подвиги», когда в стенах одной больницы доктора ухитряются сотворить чудо.

Таким, например, стал один из случаев-номинантов нынешнего года. Команда врачей из Сармановской ЦРБ в условиях районной больницы, своими силами вытянула с того света пациента с ножевыми ранениями. Он поступил в приемное отделение со сквозными ранениями правой доли печени, двенадцатиперстной кишки, нижней полой вены, неполным рассечением артерии правой почки. Парень был в тяжелейшем состоянии, общая кровопотеря составила больше 2,5 литра! Шансы на спасение были минимальны, требовалась третья пара рук. Но и транспортировка в Казань была невозможна: пациент умирал.

Делать было нечего: в отделение экстренно вызвали заведующего хирургическим отделением, и он вместе с коллегами приступил к экстренной операции. И у них получилось — пациент выжил! Всю серьезность положения и объем проделанной работы врачи осознали только после того, как все было сделано. Кстати, хирургическая команда в Сарманово — это врачи из Кыргызстана! За последние 5 лет они полностью восстановили в поселке хирургическую службу и научились творить настоящие чудеса.

Команда врачей из Сармановской ЦРБ в условиях районной больницы, своими силами вытянула с того света пациента с ножевыми ранениями. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Вторым номинантом стала команда врачей Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы и РКБ, которые спасли девушку с разрывом артериальной аневризмы правой внутренней сонной артерии, приведшим к кровоизлиянию в мозг. Пациентку привезли на скорой в Альметьевскую больницу. Врачи провели срочный консилиум с коллегами из РКБ, и, поскольку транспортировка с большой вероятностью убила бы пациентку, в Альметьевск экстренно выехала бригада рентгенэндоваскулярных хирургов и нейрохирургов РКБ.

Пациентке провели двухэтапную операцию: сначала рентгенхирурги закрыли разрыв аневризмы внутри сонной артерии, а потом нейрохирурги удалили сгусток крови из мозга. Через несколько дней стабилизированную пациентку перевели в РКБ, чтобы продолжить лечение. Еще через полгода последовала плановая операция на сонной артерии. Девушка спасена и от всего сердца благодарит врачей, сохранивших ей жизнь.

Команда врачей Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы и РКБ спасли девушку с разрывом артериальной аневризмы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

А победила команда врачей ДРКБ и Лениногорской ЦРБ, которые с ожесточенным упорством несколько лет боролись за жизнь маленького мальчика, которому не повезло с первых недель жизни. Когда ему был месяц, ему удалили опухоль почки. Через полтора года на фоне ОРВИ функция почек вновь нарушилась, и в состоянии клинической смерти малыш оказался в Лениногорской ЦРБ. Получасовая реанимация увенчалась успехом, но почки продолжали отказывать, требовался срочный диализ. Из ДРКБ в Лениногорск выехали врачи, которые экстренно доставили технику для перитонеального диализа.

Ребенка стабилизировали и перевезли в Казань. Здесь он было пошел на поправку, но состояние снова ухудшилось: развился перитонит. Ребенку провели еще одну операцию, реабилитировали и отправили домой.

Но и на этом злоключения не закончились: почки все же не справлялись. И через некоторое время малыш вновь оказался в реанимации ДРКБ: ему требовался диализ на постоянной основе. И здесь, впервые в Татарстане, такому маленькому ребенку подобрали особую программу интермиттирующего диализа, который до сих пор проводился только взрослым пациентам. 50 дней в реанимации, более 30 сеансов диализа — но ребенок выжил, он вполне здоров с виду и весел. По крайней мере, на церемонии радостно хлопал своим спасителям и улыбался в зал со сцены.

Без Сюткина, зато с робособакой

Отдельного упоминания заслуживает концертная программа. На сей раз обошлись без татарстанских звезд первой величины — ни Дины Гариповой, ни Эльмиры Калимуллиной, ни тем более Валерия Сюткина в программе не было. А были, например, сами врачи.

Руководитель городского ревматологического центра, заслуженный врач РФ и РТ, Раиля Мухина спела вместе с заслуженным артистом РТ Фаридом Гафиятуллиным — этот дуэт из врача и ее пациента зал встретил громкими аплодисментами.

Не совсем понятно было, зачем на сцене появлялась робособака — привычный уже участник любого мало-мальски крупного республиканского мероприятия. Казалось, к ней все давно привыкли — но нет, ведущие вновь проникновенно и с большим пафосом говорили о том, какое это чудо и как собаки-роботы облегчат нашу жизнь в ближайшей перспективе.

А вот трио главврачей трех республиканских больниц — РКПБ, РКИБ и ДРКБ — это было что-то новенькое. Они спели песню о медицинских буднях (написанную специально для этого концерта).

«Военная» спецноминация, «семейная» легенда здравоохранения и врач года — кардиолог

Каждый год конкурс «Врач года — Ак Чэчэклер» включает специальные номинации. Сегодняшний день несет свои реалии, которые отражаются на всех областях жизни общества. В спецноминации «За самоотверженность и верность долгу» был награжден хирург Актюбинской врачебной амбулатории Азнакаевской ЦРБ Рафаэль Габдрахманов, который работает на СВО. Он командир медицинского пункта полка, под его началом работают медики из Татарстана. С начала СВО он спас жизни более чем полутора сотен человек. Рафаэль Габдрахманов награжден орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших» — а теперь получил и медицинскую премию.

В номинации «За самоотверженность и верность профессии» было награждено Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РТ. Эта команда врачей разработала эффективный алгоритм работы при массовом поступлении тел погибших воинов на судебно-медицинское исследование. Он позволяет быстро и точно идентифицировать останки. Сейчас этот алгоритм исследования используется в работе всех выездных судмедэкспертных бригад, которые работают в зоне СВО,

В номинации «Легенда здравоохранения» впервые в истории премии была награждена семья: супруги Мальцевы, опытнейшие ученые-медики и педагоги, воспитавшие целую плеяду врачей и исследователей. Станислав Мальцев почти 40 лет был заведующим кафедрой педиатрии в КГМА, а Лариса Мальцева — профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА.

В главной номинации — «Врач года» — на премию претендовали:

заведующая гастроэнтерологическим отделением РКБ Альфия Одинцова, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РТ;

заведующий нейрохирургическим отделением ДРКБ Владимир Иванов, главный внештатный детский нейрохирург МЗ РТ;

а победила Зульфия Ким, главный внештатный кардиолог МЗ РТ, начмед казанской горбольницы №7, врач в третьем поколении (кстати, портрет ее мамы, Ландыш Закировой, тоже публиковался в «Реальном времени»).

Награждал победительницу, по сложившейся за многие годы традиции, раис Татарстана Рустам Минниханов. В своей приветственной речи он сказал:

— Добрая традиция — у нас этот праздник проходит, оказывается, уже в шестнадцатый раз! Мы имеем возможность выразить слова благодарности. Много у нас докторов, много заслуженных людей. Но вот такие уникальные случаи, о которых мы сегодня услышали, — наша гордость. Мы искренне благодарим вас за ваш нелегкий труд. Знаем, что можем на вас опереться. И, конечно же, хотим поблагодарить вас за работу, которую проводите вы и ваши коллективы!



1 / 67 Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман ХасаевРоман Хасаев

Роман Хасаев