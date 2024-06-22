«Врач года — Ак чэчэклер»: автомобили для поликлиник, триумф Лениногорска и победа кардиолога
Врачом года в Татарстане признали кардиолога Зульфию Ким, раис подарил машины поликлиникам, в конкурсе появилась военная спецноминация
Второй год подряд врачом года в Татарстане становится женщина: на сей раз это главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главврача «семерки» Зульфия Ким. Шестнадцатая церемония награждения победителей конкурса «Врач года — Ак чэчэклер» состоялась сегодня в МВЦ «Казань Экспо». Целых две номинации «отхватили» лениногорские врачи. Организаторы праздника презентовали новую концепцию традиционной выставки, приуроченной к церемонии награждения: это была не демонстрация медицинских технологий и оборудования, а иммерсивное шоу. Несколько татарстанских врачей участвовали в концерте на правах исполнителей, а год науки и технологий отметили появлением на сцене робота-собаки. Репортаж с праздника — в «Реальном времени».
Спектакль по Абсалямову, пластический перформанс и видеостенды
В этом году Министерству здравоохранения помог с организацией праздника Минкульт республики: при его поддержке были организованы концерт и иммерсивная выставка, заменившая традиционную «выставку достижений медицинского хозяйства республики». В затемненном пространстве развернули световые электронные табло, показывавшие видеоролики о заслуженных медиках республики; построили небольшую сцену, на которой поставили спектакль по роману Абсалямова «Белые цветы»; установили несколько площадок для точечных перформансов.
Хотя смысл некоторых из этих активностей остался не вполне понятным. Например, без отдельного объяснения неясно, что символизировала девушка-подросток, игравшая с куклой на демонстрационном помосте. Или же что изображал артист в абстрактном костюме, танцевавший под аккомпанемент барабана и домры (корреспонденты «Реального времени» решили, что это и есть белый цветок — ак чэчэк — на этом и успокоились). Впрочем, гости праздника с большим интересом заходили в выставочный зал и ходили по нему. А значит, порадовать медиков в честь их профессионального праздника (прошедшего в минувшее воскресенье), видимо, получилось.
В МВЦ «Kazan Expo» праздник проходит уже традиционно, и концертный зал имени Ильгама Шакирова, как и год, и два назад был полон. Медики съехались со всей республики, а к ним добавились многочисленные журналисты, чиновники и другие представители общественности. Партнерами мероприятия выступили крупные компании республики, в том числе ГК ТАИФ, Банк ВТБ, «Татспиртпром», «Татхимфармпрепараты» и другие. Несколько рядов в зале заняли главы муниципальных районов Татарстана, среди гостей были замечены министр труда и соцразвития республики Эльмира Зарипова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутаты Госдумы Татьяна Ларионова и Айрат Фаррахов (он награждал врачей в номинации «Уникальный случай»), глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, ректор КГМУ Алексей Созинов, представители научно-медицинского истеблишмента — академики из крупных федеральных центров.
А когда в зал в сопровождении министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина вошли раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, весь трехтысячный зал поднялся, чтобы их поприветствовать.
Привет от Мурашко и ответ от Миннуллина
Свое приветствие татарстанским врачам прислал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В видеообращении он обратил внимание на важность проведения диспансеризации и выразил мнение о том, что ежегодная премия «Ак Чэчэклер» стала важной частью корпоративной культуры медиков, доброй традицией.
— Республика Татарстан имеет одну из наиболее высокоразвитых и хорошо оснащенных систем здравоохранения среди российских регионов. Она непрерывно развивается, показывает высокий результат реализации национальных проектов, развития медицинского образования и науки, улучшения качества и доступности медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи. В Татарстане трудятся более 57 тысяч специалистов, — отметил Мурашко.
В своем «алаверды» министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин благодарил медиков республики за труд, душевную щедрость и чуткость. Он признал, что год прошел непросто, но есть новшества и достижения, которыми можно гордиться: увеличение продолжительности жизни и снижение смертности граждан. Напомним, по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла с 74,38 до 75,4 года, а смертность снизилась на 4,5% и составила 10,7 промилле.
— Уважаемые коллеги, все это стало возможным при вашем непосредственном участии. Я горжусь тем, что со мной в команде работают специалисты своего дела, благодаря которым обеспечивается устойчивость и эффективность системы здравоохранения республики в наше непростое время. Вы настоящие профессионалы с большим сердцем и душой, безгранично преданные своей профессии, — сказал министр и объявил церемонию открытой.
Премии для фельдшеров и для поликлиник
В Татарстане работают более 37 тысяч представителей среднего медперсонала — медсестер и фельдшеров. На премию «Медицинский работник года» номинировались:
- фельдшер Миляуша Фардиева, заведующая Кувадинским фельдшерско-акушерским пунктом Тукаевской ЦРБ;
- палатная медсестра Роза Баринова из набережночелнинского госпиталя для ветеранов войн;
- фельдшер Булат Хайруллин, заведующий Зай-Каратаевским фельдшерско-акушерским пунктом Лениногорской ЦРБ — он со своим 42-летним стажем и неоспоримыми заслугами стал победителем в этой номинации.
— Мы прекрасно понимаем, что значит фельдшер на селе. Это круглосуточная работа в любое время суток. Человек должен оказывать помощь всегда — и в дождливую погоду, и в мороз, и в слякоть, — сказал Марсель Миннуллин, награждавший победителя.
Каждый год премия претерпевает некоторые изменения. Так, в 2024-м организаторы «Ак чэчэклер» отказались от единоличного награждения врачей первичного звена — решили наградить целые поликлиники в категории «Лучшая команда первичного звена», причем по трем разным подноминациям. Победителям в каждой подноминации раис республики Рустам Минниханов вручил ключи от новеньких автомобилей.
В подноминации «Городская поликлиника» на премию были выдвинуты:
- городская поликлиника №7 Набережных Челнов;
- казанская ГКБ №7;
- городская поликлиника №10 Казани — она и стала победительницей.
В подноминации «Детская поликлиника» соревновались:
- педиатрическое отделение поликлиники Заинской ЦРБ;
- детская городская поликлиника №9 Казани;
- детская городская поликлиника Чистопольской ЦРБ, которая и получила награду. А мы, в свою очередь, напомним, что одна из старейших ее сотрудниц — Светлана Проничева — была героиней рубрики «Портрет» в «Реальном времени».
И, наконец, в подноминации «Поликлиника ЦРБ» на премию были выдвинуты:
- Атнинская ЦРБ;
- Актанышская ЦРБ;
- Нурлатская ЦРБ.
Награждали врачей первичного звена высокие гости из Москвы — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины МЗ РФ, главный внештатный специалист МЗ РФ по терапии, профессор, академик РАН Оксана Драпкина и научный руководитель НИЦ им. Семашко профессор, академик РАН Раил Хабриев.
— Перед нами — герои. Потому что важность первичного звена трудно переоценить. Именно они во время ковида, по сути, заходили «в красные зоны» — в квартиры и дома пациентов. Именно они сделали так, что в прошлом году у нас 93 миллиона человек прошли диспансеризацию. Хочу низко поклониться всем врачам первичного звена! — говорила Оксана Драпкина.
— Именно это звено обеспечивает общедоступность медицинской помощи — то, что являлось краеугольным камнем советского здравоохранения и было сформулировано представителем казанской медицинской школы, первым наркомом здравоохранения СССР, Николаем Семашко! — изящно увязал федеральный центр с Казанью Раил Хабриев. — Вы достойные продолжатели этого!
Спасенный ребенок, битва с аневризмой и подвиг «татарских кыргызстанцев»
Номинация «Уникальный случай» традиционно оказывается одной из самых драматичных и трогательных на всем конкурсе. Номинируются в этой категории коллективы врачей, зачастую объединяющие медиков из нескольких клиник. Впрочем, бывают и «одиночные подвиги», когда в стенах одной больницы доктора ухитряются сотворить чудо.
Таким, например, стал один из случаев-номинантов нынешнего года. Команда врачей из Сармановской ЦРБ в условиях районной больницы, своими силами вытянула с того света пациента с ножевыми ранениями. Он поступил в приемное отделение со сквозными ранениями правой доли печени, двенадцатиперстной кишки, нижней полой вены, неполным рассечением артерии правой почки. Парень был в тяжелейшем состоянии, общая кровопотеря составила больше 2,5 литра! Шансы на спасение были минимальны, требовалась третья пара рук. Но и транспортировка в Казань была невозможна: пациент умирал.
Делать было нечего: в отделение экстренно вызвали заведующего хирургическим отделением, и он вместе с коллегами приступил к экстренной операции. И у них получилось — пациент выжил! Всю серьезность положения и объем проделанной работы врачи осознали только после того, как все было сделано. Кстати, хирургическая команда в Сарманово — это врачи из Кыргызстана! За последние 5 лет они полностью восстановили в поселке хирургическую службу и научились творить настоящие чудеса.
Вторым номинантом стала команда врачей Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы и РКБ, которые спасли девушку с разрывом артериальной аневризмы правой внутренней сонной артерии, приведшим к кровоизлиянию в мозг. Пациентку привезли на скорой в Альметьевскую больницу. Врачи провели срочный консилиум с коллегами из РКБ, и, поскольку транспортировка с большой вероятностью убила бы пациентку, в Альметьевск экстренно выехала бригада рентгенэндоваскулярных хирургов и нейрохирургов РКБ.
Пациентке провели двухэтапную операцию: сначала рентгенхирурги закрыли разрыв аневризмы внутри сонной артерии, а потом нейрохирурги удалили сгусток крови из мозга. Через несколько дней стабилизированную пациентку перевели в РКБ, чтобы продолжить лечение. Еще через полгода последовала плановая операция на сонной артерии. Девушка спасена и от всего сердца благодарит врачей, сохранивших ей жизнь.
А победила команда врачей ДРКБ и Лениногорской ЦРБ, которые с ожесточенным упорством несколько лет боролись за жизнь маленького мальчика, которому не повезло с первых недель жизни. Когда ему был месяц, ему удалили опухоль почки. Через полтора года на фоне ОРВИ функция почек вновь нарушилась, и в состоянии клинической смерти малыш оказался в Лениногорской ЦРБ. Получасовая реанимация увенчалась успехом, но почки продолжали отказывать, требовался срочный диализ. Из ДРКБ в Лениногорск выехали врачи, которые экстренно доставили технику для перитонеального диализа.
Ребенка стабилизировали и перевезли в Казань. Здесь он было пошел на поправку, но состояние снова ухудшилось: развился перитонит. Ребенку провели еще одну операцию, реабилитировали и отправили домой.
Но и на этом злоключения не закончились: почки все же не справлялись. И через некоторое время малыш вновь оказался в реанимации ДРКБ: ему требовался диализ на постоянной основе. И здесь, впервые в Татарстане, такому маленькому ребенку подобрали особую программу интермиттирующего диализа, который до сих пор проводился только взрослым пациентам. 50 дней в реанимации, более 30 сеансов диализа — но ребенок выжил, он вполне здоров с виду и весел. По крайней мере, на церемонии радостно хлопал своим спасителям и улыбался в зал со сцены.
Без Сюткина, зато с робособакой
Отдельного упоминания заслуживает концертная программа. На сей раз обошлись без татарстанских звезд первой величины — ни Дины Гариповой, ни Эльмиры Калимуллиной, ни тем более Валерия Сюткина в программе не было. А были, например, сами врачи.
Руководитель городского ревматологического центра, заслуженный врач РФ и РТ, Раиля Мухина спела вместе с заслуженным артистом РТ Фаридом Гафиятуллиным — этот дуэт из врача и ее пациента зал встретил громкими аплодисментами.
Не совсем понятно было, зачем на сцене появлялась робособака — привычный уже участник любого мало-мальски крупного республиканского мероприятия. Казалось, к ней все давно привыкли — но нет, ведущие вновь проникновенно и с большим пафосом говорили о том, какое это чудо и как собаки-роботы облегчат нашу жизнь в ближайшей перспективе.
А вот трио главврачей трех республиканских больниц — РКПБ, РКИБ и ДРКБ — это было что-то новенькое. Они спели песню о медицинских буднях (написанную специально для этого концерта).
«Военная» спецноминация, «семейная» легенда здравоохранения и врач года — кардиолог
Каждый год конкурс «Врач года — Ак Чэчэклер» включает специальные номинации. Сегодняшний день несет свои реалии, которые отражаются на всех областях жизни общества. В спецноминации «За самоотверженность и верность долгу» был награжден хирург Актюбинской врачебной амбулатории Азнакаевской ЦРБ Рафаэль Габдрахманов, который работает на СВО. Он командир медицинского пункта полка, под его началом работают медики из Татарстана. С начала СВО он спас жизни более чем полутора сотен человек. Рафаэль Габдрахманов награжден орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших» — а теперь получил и медицинскую премию.
В номинации «За самоотверженность и верность профессии» было награждено Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РТ. Эта команда врачей разработала эффективный алгоритм работы при массовом поступлении тел погибших воинов на судебно-медицинское исследование. Он позволяет быстро и точно идентифицировать останки. Сейчас этот алгоритм исследования используется в работе всех выездных судмедэкспертных бригад, которые работают в зоне СВО,
В номинации «Легенда здравоохранения» впервые в истории премии была награждена семья: супруги Мальцевы, опытнейшие ученые-медики и педагоги, воспитавшие целую плеяду врачей и исследователей. Станислав Мальцев почти 40 лет был заведующим кафедрой педиатрии в КГМА, а Лариса Мальцева — профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМА.
В главной номинации — «Врач года» — на премию претендовали:
- заведующая гастроэнтерологическим отделением РКБ Альфия Одинцова, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РТ;
- заведующий нейрохирургическим отделением ДРКБ Владимир Иванов, главный внештатный детский нейрохирург МЗ РТ;
- а победила Зульфия Ким, главный внештатный кардиолог МЗ РТ, начмед казанской горбольницы №7, врач в третьем поколении (кстати, портрет ее мамы, Ландыш Закировой, тоже публиковался в «Реальном времени»).
Награждал победительницу, по сложившейся за многие годы традиции, раис Татарстана Рустам Минниханов. В своей приветственной речи он сказал:
— Добрая традиция — у нас этот праздник проходит, оказывается, уже в шестнадцатый раз! Мы имеем возможность выразить слова благодарности. Много у нас докторов, много заслуженных людей. Но вот такие уникальные случаи, о которых мы сегодня услышали, — наша гордость. Мы искренне благодарим вас за ваш нелегкий труд. Знаем, что можем на вас опереться. И, конечно же, хотим поблагодарить вас за работу, которую проводите вы и ваши коллективы!
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