В Казани приступил к работе новый зампрокурора Татарстана Александр Чеховской

Фото: прокуратура РТ

Сегодня на сайте прокуратуры Татарстана появилась информация о новом заместителе прокурора республики. Накануне коллективу ведомства представили старшего советника юстиции Александра Чеховского, ранее возглавлявшего прокуратуру Ярославля. О его назначении на этот пост «Реальное время» сообщало на прошлой неделе.



Новый зам будет курировать вопросы уголовно-судебного управления, работу ряда отделов прокуратуры, возглавит комиссию по проведению аттестации государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, а также центральную экспертную комиссию прокуратуры.

Чеховской родился в 1984 году. В 22 года окончил Саратовскую госакадемию с дипломом юриста. Начинал следователем районной прокуратуры, был помощником и заместителем прокурора Фрунзенского района Ярославля. В 2015-м возглавил межрайонную прокуратуру в Угличе Ярославской области. В апреле 2021 года стал главным прокурором Ярославля. С 22 июня 2022 года назначен заместителем прокурора Татарстана.

Отмечен ведомственной наградой — медалью Ягужинского.

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Ирина Плотникова