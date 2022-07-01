В Казани пригоден для купания только один пляж из пяти

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани из пяти оборудованных городских пляжей непригодны для купания четыре, согласно данным на 29 июня, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.



По санитарно-химическим показателям нормам не соответствуют пляжи «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», по микробиологическим показателям — пляж «Комсомольский» в Дербышках. В списке нет только «Озера Глубокого».

Не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям также один из пляжей в Мензелинске. Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не были зарегистрированы.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 22 июня непригодными для купания в Казани также были признаны четыре пляжа из пяти, а в Татарстане — пляжи Набережных Челнов и Мензелинска, Зеленодольска и Камско-Устьинского района.

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Маргарита Головатенко