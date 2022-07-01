В Казани рассмотрели проекты гостиниц на улицах Шахиди и Исхаки, IT-парка по Яхина, ТЦ по Межлаука

В мэрии Казани прошло заседание рабочей группы по вопросам строительства и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения города. На обсуждение вынесли 16 объектов, в их числе — проекты гостиниц на ул.Б.Шахиди и Г.Исхаки, IT-парка по ул.Яхина, ТЦ по ул.Межлаука и другие.

Комиссия поддержала концепцию проекта офисного центра по улице Право-Булачной. Два эскизных проекта здания гостиницы по улице Бурхана Шахиди, выполненных в современном и историческом стилях поручено доработать.

Фото: kzn.ru

Вопросы вызвали проекты жилого комплекса по Щербаковскому переулку, многоквартирного дома по улице Волкова и многофункционального комплекса с многоквартирным жилым домом по улице Спартаковской.

Положительные оценки получили проекты жилого комплекса по улице Сары Садыковой, торгового центра по улице Межлаука, состоящего из нескольких зданий, административно-деловое здание по улице Островского, сообщается на сайте мэрии Казани.

В дальнейшем проекты передадут на согласование президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В феврале на заседании рабочей группы под председательством мэра Казани Ильсура Метшина обсудили проекты IT-парка на территории бывшей обувной фабрики «Спартак», общежития по улице Парижской Коммуны, многоквартирного жилого дома по улице 25 лет Октября, 5.



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Татьяна Леухина