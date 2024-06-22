В России предложили ввести систему открытых аукционов для покупки красивых автомобильных номеров

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой о запуске системы открытых аукционов, на которых можно будет приобрести красивые автомобильные номера, сообщает Газета.ru.

По мнению депутата, такие аукционы могут стать источником дополнительных доходов для бюджета страны в размере нескольких миллиардов рублей в год. Он также отметил, что стоимость отдельных красивых номеров может варьироваться от 30 тысяч до 10 миллионов рублей.

Народный избранник подчеркнул, что такая система будет прозрачной и справедливой, поскольку все желающие смогут участвовать в аукционе на равных условиях, исключая коррупционные схемы.

Стоит напомнить, 13 мая правительственная комиссия одобрила законопроект, который существенно ужесточает наказание за сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях. Теперь за такое нарушение водителям может грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Разиль Самигуллин