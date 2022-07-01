Приставов Альметьевска подозревают в афере с уводом средств должника

Как стало известно «Реальному времени», сегодняшние обыски ФСБ в Альметьевском отделе УФССП по РТ связаны с уголовным делом о превышении полномочий и мошенничестве. Дело возбуждено в отношении неустановленных приставов Альметьевска в конце июня во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.



По версии силовиков, в ходе ведения исполнительного производства одного из должников банка «Открытие» сотрудники отдела применили нестандартную схему — наложили взыскание на карту должника, перевели несколькими траншами средства на казначейский счет райотдела приставов, а затем отправили всю сумму для погашения, подменив данные кредитора. В итоге деньги ушли не в банк, а на счет частного предпринимателя.

По данным источников «Реального времени», пока в деле фигурирует сумма в 213 тысяч рублей. Однако силовики не исключают появления новых эпизодов.

В Следкоме по РТ ход расследования не комментируют. В УФСБ по Татарстану подтверждают сам факт обыска.