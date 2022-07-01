«Люди думают, что цены выросли только на импортные продукты питания, но это совершенно не так»

Фото: Олег Тихонов

«Отдельные продукты могли подорожать от 30% до 50—60%»

Сейчас в заведениях общественного питания дорожают не только импортные, но и местные продукты. Генеральный директор кафе «Сказка» и председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов рассказал, что причина кроется в сильно увеличившемся спросе на товары, произведенные в России.

— Вообще, наибольший рост цен произошел в электронике и бытовых товарах, но поднялась стоимость и продуктов. Отдельные могли подорожать от 30% до 50—60%. Причем люди думают, что цены выросли только на импортные продукты, но это совершенно не так. Например, мы в «Сказке» закупаем только местную вырезку у одного и того же фермера уже лет десять. И если год назад мы брали [ее] за 850 [рублей за килограмм], то сейчас он (фермер, — прим. ред.), как своим друзьям, отдает вырезку за 1 250 [рублей], — поделился Шарипов.

Михаил Шарипов. Фото: Ринат Назметдинов

По словам нашего собеседника, дорожают многие местные товары. Причина кроется в том, что сейчас на продукцию, произведенную в России, сильно увеличился спрос. При этом предложение быстро увеличиться не может, поэтому и растут цены.

Другой товар, на который выросли цены, — кофе. Так, например, купажи из Европы для российских заведений общественного питания подорожали в два раза. При этом обжаренные зерна из Латинской Америки выросли в цене на 15—30%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Шарипова, сильнее пострадали те компании, которые покупают кофе в Европе. Здесь каждый ресторатор самостоятельно решает, как поступить в этой ситуации. Заведения с необходимым запасом прочности не повышают цены для потребителей. В основном заведения стараются делать минимальную наценку и жертвуют прибылью, чтобы сохранить цены и не потерять клиентов.

Рост цен — это не всегда плохо

Михаил Шарипов отмечает, что рост цен на товары российского производства — это не всегда плохо. Так, например, небольшие производители начинают зарабатывать больше денег, и у них появляются дополнительные средства на расширение своего хозяйства или на улучшение качества жизни.

— По большому счету [когда местные производители повышают цены], у них увеличивается маржинальность продукции. Он (производитель, — прим. ред.) начинает чаще ходить по ресторанам с семьей, и к нам возвращаются деньги. И мы внутри нашей [ресторанной] экосистемы не возражаем. Я веду к тому, что люди должны понимать, почему дорожает даже местная продукция. Товары растут в цене, потому что спрос на них увеличивается. Это нормально. Это, я бы даже сказал, здорово. Здесь главное, чтобы конечный потребитель тоже все понимал, — рассказал наш собеседник.



Фото: Максим Платонов

Шарипов также отмечает, что поднятие цен для потребителя в заведениях общественного питания — это один из самых последних шагов, на который идет руководство заведения. В большинстве случаев рестораторы могут пожертвовать своей прибылью и рассчитывать на денежные запасы, чтобы максимально сохранить клиентов.



Частично в условиях роста цен заведениям помогает наличие летних веранд. Так, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова рассказывала, что они помогают поднимать выручку кафе и ресторанов на 15—20%. Дело в том, что в теплую погоду люди чаще выбирают вариант с расположением на улице, а в помещения заходят только в том случае, когда заканчиваются места на свежем воздухе.



Фото: Максим Платонов

Важно отметить, что экономисты уже давно выявили связь между производительностью труда и уровнем цен. Так, современные технологии повышают производительность труда, и за единицу времени предприятия выпускают больше товаров. Это ведет к тому, что цены постепенно начнут снижаться, а производство при этом расти.

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Артем Гафаров